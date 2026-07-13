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GLAS GRAĐANA

Trešnjevka - jug dobiva novi mural! Sami stanovnici kvarta biraju mjesto i motiv, evo kako

Zagreb: Na trafostanici u naselju Utrina osvanuo mural s profesorom Baltazarom
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
13.07.2026.
u 11:15

Anketa je kratka i anonimna, a otvorena je do 19. srpnja u 20 sati. Rezultati će biti objavljeni 20. srpnja točno u podne na društvenim mrežama CeKaTe-a.

Svaki kvart ima neka svoja specifična obilježja ili teme koje prevladavaju u njima, a stanovnici zagrebačke Trešnjevke sada imaju priliku osmisliti ideju za vizualni identitet kvarta, kazali su iz Centra za kulturu Trešnjevka. Cilj je da se zajedničkim snagama uljepša kvart pa će, tako, Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka – jug u suradnji sa Centrom za kulturu Trešnjevka oslikati jednu površinu.

Mural će se oslikati na području četvrti Trešnjevka – jug u 2026. godini. Sudjelovanjem građana kroz anketu traži se lokacija budućeg murala te tema koju stanovnici žele vidjeti na javnoj površini. Osim toga, u anketi se ispituje što je stanovnicima najvažnije kod oslikavanja murala te koliko im je važno da mural odražava identitet kvarta u kojem se nalazi. 

Anketa je kratka i anonimna, a otvorena je do 19. srpnja u 20 sati. Rezultati će biti objavljeni 20. srpnja točno u podne na društvenim mrežama CeKaTe-a. Vijeće će, zatim, pozvati umjetnike da dostave svoje prijedloge. Financijska sredstva za oslikavanje su rezervirana u Planu potreba za 2026. godinu Vijeća gradske četvrti. Program se provodi u suradnji Centra za kulturu Trešnjevka (CeKaTe), Vijeća mjesnog odbora Horvati – Srednjaci i Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka-jug.

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Zagreb: Na trafostanici u naselju Utrina osvanuo mural s profesorom Baltazarom
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Ključne riječi
Trešnjavka Trešnjevka - jug Zagreb

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