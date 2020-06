Nakon dva desetljeća imaju plan. U zgrade za znanstvene novake smještaju policajce

Evo plana! Trebalo je za njega, doduše, “samo” dvadeset godina, ali kažu da je bolje ikad nego nikad pa valjda valja to pohvaliti. U zgrade u zagrebačkom Borovju, o kojima smo pisali već nekoliko puta jer ondje su 122 državna stana sagrađena za znanstvene novake, koja od samog svečanog otvaranja objekata stoje prazna, a zdanja u Ulici grada Chicaga 19, 21 i 23 iz dana u dan sve su derutnija. Policajci, to je, čini se, konačno rješenje za kvadrate koje su prvotno trebali naseliti budući doktori znanosti, iako su nam u Ministarstvu obrazovanja, vlasniku nekretnina, još prije godinu i pol tvrdili da su “zgrade namjenski sagrađene te nema mogućnosti drukčijeg načina korištenja stanova” od onog čemu su prvotno namijenjeni.

Rekli su nam tada i da je postojala mogućnost da Ministarstvo državne imovine na sebe preuzme četvorne metre iz Borovja, što bi omogućilo njihovo stavljanje u prodaju ili davanje u najam, a kazali su i da će opet kolege Blaženka Divjak i Mario Banožić početi o tome pregovarati.

Jesu li možda to i napravili jer nakon potresa otprilike 400 ljudi još živi u Studentskom domu Cvjetno naselje, a u Borovju ima stotinjak praznih stanova, pitali smo prvo Ministarstvo državne imovine.

– Predmetnim nekretninama upravlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, stoga vas molimo da se s navedenim upitom obratite navedenom ministarstvu – odgovorili su nam iz Ministarstva državne imovine koje, očito, i dalje nikakve razgovore o preuzimanju stanova s Ministarstvom obrazovanja vodilo nije. Obratili smo se onda njima, prema uputama, a oni su nas podsjetili da se u stanovima na Borovju nalazi dio policajaca koji su tijekom hrvatskoga predsjedanja Europskom unijom trebali voditi računa o sigurnosti delegacija te općenito o sudionicima raznih konferencija. Ali kako predsjedanja praktički nije ni bilo jer je stigla korona, zanimalo nas je do kada će “dio policajaca” onda ostati u Borovju.

– Ministarstvo unutarnjih poslova iskazalo je svoje potrebe za korištenjem stanova do 30. rujna 2020. godine. Temeljem iskazanih potreba, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kojom se predmetni stanovi daju na privremeno korištenje Ministarstvu unutarnjih poslova – kazali su nam u Ministarstva obrazovanja dodajući da “mogući, drugačiji način korištenja predmetnih stanova Ministarstvo nije u mogućnosti u ovome trenutku predvidjeti”. Ili, u prijevodu, stanovi se ne mogu iskoristiti za smještaj ljudi koji su bez krova na glavom ostali u udaru od 5,5 po Richteru krajem ožujka. Ostaje li policija zaista do kraja rujna u državnim stanovima u Ulici grada Chicaga, pitali smo i sam MUP. Ondje su nam pak kazali da stanove imaju na upravljanje do 30. rujna, ali i da su od Ministarstva obrazovanja zatražili da im nekretnine daju na “trajno raspolaganje”.

– Stanovi su godinama bili prazni i devastirani, a MUP je na privremenom korištenju u njihovo uređenje uložio oko četiri milijuna kuna. Neke od stanova trenutačno koriste naši djelatnici koji su ranije bili smješteni u Policijskoj akademiji, budući da su i njihovi kapaciteti oštećeni i trenutačno su neupotrebljivi – objasnili su nam u MUP-u dodajući da se u objektima trenutačno nalazi između pedeset i osamdeset njihovih djelatnika. Broj svakodnevno varira, govore, “s tendencijom daljnjeg popunjavanja”.

– Ukupno 155 policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu i teritorijalno nadležne Policijske uprave zagrebačke ima potrebu za rješavanjem stambenog problema dodjelom stana na korištenje, dok više od 1200 policijskih službenika ima prebivališta izvan grada Zagreba i Zagrebačke županije, a svakodnevno putuju radi obavljanja posla – zašto su od Ministarstva obrazovanja tražili da im stanove trajno ustupe, objasnili su nam u MUP-u. Milijuni koje je upravo MUP početkom godine investirao u sanaciju 101 od 122 stana u Borovju, podsjetimo, jedino je ulaganje u tamošnje zgrade otkako su one izgrađene. Zagrepčanima stradalima u potresu, pak, Grad će dati 44 stana na korištenje, država će ustupiti njih tridesetak, a obećano im je i da će moći uzeti stanove s tržišta u najam, koji će se plaćati iz državnog proračuna.