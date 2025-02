Najavili su sunčane elektrane na 800 objekata do kraja 2024.: Daleko su od cilja, evo u kojoj je fazi veliki zagrebački projekt

Solarnim elektranama pokriti krovišta zgrada u vlasništvu Grada i Holdinga te privatnih stambenih i gospodarskih objekata cilj je ambicioznog programa poznatog pod imenom Sunčani krovovi, a zagrebačka je Skupština njegovo pokretanje izglasala u listopadu 2021. U travnju iduće godine gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je i prve korake pa je u realizaciju krenuo i projekt SOLIZAG kojim se financirala solarizacija za sedam gradskih te jedan Holdingov objekt. Njegova je vrijednost 1,1 milijun eura, a 85 posto sufinancirano je iz Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem Financijskog mehanizma Europskoga gospodarskog prostora.

Ovisi o nizu vanjskih faktora

Plan je programa Sunčani krovovi bio do kraja 2024. postaviti elektrane ukupne snage 50 MW na javnim i privatnim krovištima u metropoli, od čega je 10 MW alocirano za objekte u vlasništvu Grada i komunalne megatvrtke. U međuvremenu je Tomašević rekao i kako zgrada na kojima se namjerava provoditi program ima 800, odnosno 500 gradskih i 300 Holdingovih. Planom je također predviđeno da će se elektrane snage 10 MW postaviti na privatne stambene objekte, a 30 MW namijenjeno je za poslovne zgrade.

Realizacija u slučaju gradskih objekata, međutim, ide sporo pa je od predviđenih 10 dosad na krovove instalirano elektrana ukupne snage 1,73 MW. U tu brojku, kažu na Radićevu trgu, ulazi i 1,6 MW iz projekta SOLIZAG, koji je uspješno realiziran. Solari su njegovom provedbom postavljeni na dvjema lokacijama Doma za starije osobe Trešnjevka, bazenima Utrina, Jelkovec i Svetice, Servisno-operativnom centru Jakuševec, Dječjem vrtiću Trnsko te Klinici za psihijatriju "Sv. Ivan" u Jankomiru.

Paralelno sa zgradama u vlasništvu Grada, radi se i na solarizaciji objekata Holdinga, a dosad su, kaže Julije Domac, direktor Regionalne energetsko-klimatske agencije (REGEA), koja provodi program Sunčani krovovi, realizirana tri projekta ukupne snage 1 MW. – Više od 50 lokacija pak obrađeno je preliminarnim analizama izvodljivosti, a najmanje 20 MWp sunčanih elektrana je u visokoj fazi pripreme, što znači da su izrađena idejna rješenja i ishođene elektroenergetske suglasnosti – napominje Domac.

Od planiranih 10 MW za gradske i Holdingove objekte, dakle, realizirano je 2,73, odnosno 27,3 posto. Trenutačno je to ispod očekivanja, no na Radićevu trgu kažu da se na solarizaciji gradskih zgrada u sklopu Sunčanih krovova još radi. Ugovoreno je i u provedbi postavljanje elektrana ukupne snage 2,853 MW na još 40 objekata, ističu, a u postupku ugovaranja i pred sklapanjem ugovora solari snage 10 MW na otprilike 200 zgrada.

Zapinje i postavljanje elektrana na gospodarske objekte. Ukupna snaga elektrana koje će se instalirati, kažu u Gradu, iznosi 41 MW, odnosno 11 više od prvotno planiranih 30 MW. – Od toga je šest MW izgrađeno, a ostatak je u provedbi – napominju. Što se tiče solarizacije privatnih krovišta, ona ide bolje je nego što je planirano. Prema podacima koje je Grad dobio od Elektre, na višestambenim zgradama i obiteljskim kućama na području metropole postavljeno je oko 4000 sunčanih elektrana ukupne snage 30 MW.

Direktor REGEA-e objašnjava pak kako provedba programa kaska u odnosu na planirani hodogram jer realizacija ovisi o nizu vanjskih faktora. – Tu je HEP, a zatim i činjenica da za spajanje solara objekt mora biti zemljišno-pravno i katastarski uredan. Proces ugovaranja također je dugo trajao, no na koncu ćemo debelo premašiti planirane brojke – ističe Domac.

Sve dosadašnje brojke, napomenimo, tiču se proizvodnje električne energije za vlastite potrebe objekata, no u Gradu struju planiraju i prodavati na tržištu. U tu svrhu u srpnju 2022. osnovano je trgovačko društvo Zagrebački sunčani krovovi, a njegova je uloga ugovarati i realizirati ugradnju solara koji će proizvoditi električnu energiju u komercijalne svrhe. Od osnutka do danas, međutim, tvrtka nije realizirala nijedan projekt, no u REGEA-i kažu da su ugovoreni poslovi za instalaciju elektrana snage 1,44 MW, i to na krovove nekolicine škola.

– To je već trebalo biti realizirano, ali u ovim je slučajevima problem u tome što treba sklopiti ugovor sa školom, a suglasnost mora dati i školski odbor, gdje Grad nema većinu. To se zna oduljiti i zato se s realizacijom malo kasni – objašnjava Domac.

U tvrtki počeli zapošljavati

Zagrebački sunčani krovovi pak od svog osnutka nisu imali zaposlenika, no to bi se uskoro trebalo promijeniti. – U prosincu je pokrenut postupak zapošljavanja za prva tri djelatnika. Osnovna uloga tvrtke će pritom biti održavanje svih sunčanih elektrana na javnim zgradama u vlasništvu Grada, uključujući elektrane za samoopskrbu. Govorimo o oko 300 sunčanih elektrana, što svakako opravdava ova radna mjesta – napominju na Radićevu trgu.