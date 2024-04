Na Trešnjevci niknula nova gastrolokacija: Tamo je politika jednostavna – jela se jedu prstima

Doživljaj, ritual, način života. Tim su riječima stanovnici najveće zemlje Pirenejskog poluotoka saželi svoje iskustvo konzumacije hrane. Dok je u pojedinim kulturama neprimjereno i nezamislivo hranu jesti prstima, u restoranima i barovima po Španjolskoj pribor za jelo često postaje suvišan. Simbol tamošnje gastronomije, naime, jede se prstima, a predstavlja i jedan od najpoznatijih načina dijeljenja hrane. Riječ je o tapasima, malim zalogajima koji se dijele s prijateljima ili obitelji da bi se kušali različiti okusi. A iako je ta zemlja od hrvatske prijestolnice udaljena čak 1600 kilometara, dašak španjolske kulture jedenja, uglavnom bez pribora, stigao je na Trešnjevku, gdje je niknula nova gastrolokacija, Dante Tapas&More, iza kojega stoji dvojac, Danilo Grozdić i Ante Mrvičić.

Mekani kao pamuk

Politika lokala na Novoj cesti 84 jednostavna je: jela se jedu prstima, a dijele se i s prijateljima, objašnjavaju nam Danilo i Ante, koji su na popis zagrebačkih gastrolokacija htjeli dodati nešto svježe i drukčije. Tako je i nastao bar s oko 30 mjesta unutra i malenom terasom uz cestu, koji se temelji na tradicionalnim mediteranskim sitnim zalogajima. Ajillo račići, hobotnica s grila i frigatura samo su neke od delicija na jelovniku. On, međutim, nije stalan pa u pripremi, otkriva Ante, imaju još desetak specijaliteta koja već sutra mogu uvrstiti u ponudu, no dolazit će postupno i sezonski.

Ipak, jedno je sigurno: bao pašticada već je postala glavni hit pa se čini da neće baš lako nestati s jelovnika. Unutar peciva pahuljaste teksture kriju se ukiseljena mrkva, tostirani lješnjaci i pašticada koja se priprema po receptu bake glavne kuharice tapas bara Dore Skelin. A ideja za jelo, kaže nam, rodila se kada je bila u New Yorku.

– Tada bao bunsa nije ni bilo u Hrvatskoj, a mi smo bili sigurni da ih treba donijeti u naše krajeve. I zamislili smo da imamo upravo bao pašticadu jer je to na prvu nespojivo. Pašticada se, naime, poslužuje s njokima, a kada ih moja baka radi, oni moraju biti mekani kao pamuk i tako smo shvatili da bi uz nju dobro išao bao – otkriva nam Dora dok priprema Ajillo račiće s češnjakom, chillijem i flatbreadom. Ta dva jela, primjećuje glavna kuharica, favoriti su među gostima. Račići stoje osam eura, a bao pašticada 9,5.

Cijene jela kreću se od pet do 11 eura, a prilozi su od 2,5 do tri. – Ljudi kažu da su pristupačne. Jednom nam je gost rekao da obrok kakav je kod nas pojeo za 38 eura u Peruu platio 130 – govori Danilo, koji ističe i bogatu ponudu pića, posebice vina, ali i viskija i džina. Na jelovniku su se našla i vegetarijanska i veganska jela pa se za našeg posjeta u malenoj kuhinji krčkao i tzv. patlidžan šnicl, koji stoji 6,5 eura, a priprema se sa šalšom od rajčice i gremolatom, ukusnom mješavinom peršina, limunove korice i češnjaka. Nude se i dva deserta, po cijeni od pet eura. Uz knedle od rikote s chutney umakom, gdje je glavni sastojak jabuka, poslužuje se i krema s grčkim jogurtom i kardamomom, a tiramisu je s domaćim piškotama koje rade sami. Kao i kruhove, pa je to, kaže Dora, također "highlight" novog tapas bara.

– Jelovnik smo slagali svi troje. Imali smo ideja za oko 20 jela, a jako nam je pomogla testna faza u kojoj smo ih spremali prijateljima pa su nam na kraju pomogli u odabiru – kaže Ante.

Pribor se teško odbacuje

Ideja o vlastitom restoranu Grozdiću i Mrvičiću rodila se prije otprilike tri godine. Oduvijek su htjeli imati mjesto gdje bi posluživali tapase, a nakon što su stigli do finala u popularnom kulinarskom showu "Tri, dva, jedan – kuhaj!", odlučili su uzeti stvar u svoje ruke pa gostima ponuditi nešto što u Hrvatskoj i nije baš toliko često. A sudeći po dolascima gostiju, njihovim komentarima i porukama koje dobivaju, ističe Ante, Zagrepčani su ta njihova "malo drugačija jela" prihvatili objeručke.

– No, još nisu prihvatili ideju da se jede prstima. Neke se stvari na jelovniku jedu uz korištenje noža, žlice ili vilice, ali primjećujem da ljudi i dalje i za stvari koje se mogu jesti rukama biraju pribor. Tako su navikli – objašnjava Dora. Ideja novog bara je pak da je "sve laganini", a cilj, kako poručuje Danilo, da tanjuri ekipe koja dođe na kraju budu prazni.

