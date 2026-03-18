NE BI SE PLAĆALA NOVCEM

Biste li radili čučnjeve za besplatnu ZET kartu? U Rumunjskoj funkcionira, pogledajte ovaj prijedlog

Zagreb: ZET spreman za blagdan Svih svetih
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.03.2026.
u 13:15

Besplatna karta za ZET – ali tek nakon 20 čučnjeva. Prijedlog je to koji je portal Puls Trešnjevke uputio Gradu Zagrebu, ZET-u i nadležnim gradskim uredima. Potaknulo ih je, kako su objasnili, to što su gradovi poput Moskve i rumunjskog Cluja već testirali sustav u kojem građani mogu dobiti kartu za javni prijevoz ako naprave određeni broj čučnjeva.

S obzirom na popularnost rekreacije na Jarunu, u parkovima i kvartovskim igralištima, zanimljivo bi bilo vidjeti pilot-projekt i u Zagrebu, kažu pa su Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade te ZET-u poslali upit da razmotre postavljanje po jednog automata koji broji čučnjeve na tri lokacije na području Trešnjevke: Horvaćansku kod Jadranskog mosta, trg Dražena Petrovića i okretište tramvaja na Ljubljanici.

Koncept je, kažu, jednostavan. Putnici bi trebali napraviti 20 ili 30 čučnjeva, a automat bi im ispisao QR kod za jednokratnu ZET kartu. Realizacija takve inicijative, smatraju s portala. imala bi nekoliko pozitivnih učinaka, a to su poticanje fizičke aktivnosti građana, promociju javnog prijevoza, zanimljiv turistički i medijski sadržaj i dodatnu vidljivost Zagreba kao grada koji potiče zdrav život.

 
Avatar fidelio
fidelio
13:47 18.03.2026.

Ja bih uveo da je porez na dobit 25%, a ako direktor i cijela uprava naprave 20 čučnjeva, onda im za taj mjesec porez na dobit iznosi 20%.

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
13:43 18.03.2026.

Na HRT-u su na slicnu ideju dosli pa su kaznjeni od VEMa(nagradna igra),sta sve besposlenom covjeku na pamet moze pasti,cudo jedno!

