Biste li radili čučnjeve za besplatnu ZET kartu? U Rumunjskoj funkcionira, pogledajte ovaj prijedlog

Besplatna karta za ZET – ali tek nakon 20 čučnjeva. Prijedlog je to koji je portal Puls Trešnjevke uputio Gradu Zagrebu, ZET-u i nadležnim gradskim uredima. Potaknulo ih je, kako su objasnili, to što su gradovi poput Moskve i rumunjskog Cluja već testirali sustav u kojem građani mogu dobiti kartu za javni prijevoz ako naprave određeni broj čučnjeva.

S obzirom na popularnost rekreacije na Jarunu, u parkovima i kvartovskim igralištima, zanimljivo bi bilo vidjeti pilot-projekt i u Zagrebu, kažu pa su Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade te ZET-u poslali upit da razmotre postavljanje po jednog automata koji broji čučnjeve na tri lokacije na području Trešnjevke: Horvaćansku kod Jadranskog mosta, trg Dražena Petrovića i okretište tramvaja na Ljubljanici.

Koncept je, kažu, jednostavan. Putnici bi trebali napraviti 20 ili 30 čučnjeva, a automat bi im ispisao QR kod za jednokratnu ZET kartu. Realizacija takve inicijative, smatraju s portala. imala bi nekoliko pozitivnih učinaka, a to su poticanje fizičke aktivnosti građana, promociju javnog prijevoza, zanimljiv turistički i medijski sadržaj i dodatnu vidljivost Zagreba kao grada koji potiče zdrav život.