Mrtve ribe na površini zagrebačkog potoka: 'Što smo mi to udisali čitavu prokletu noć?!'

Netko je puna tri sata ispuštao velike količine štetnih tvari u zagrebački potok Kustošak, tvrdi čitateljica koja nam je poslala fotografiju vidno onečišćenog potoka. Veliko onečišćenje potvrdile su i gradske službe, koje su jučer zaprimile više dojava građana, a uzrok onečišćenja trebao bi biti poznat nakon očevida.

Kustošak, koji je ime dobio po zagrebačkom naselju Kustošija, jedan je od brojnih potoka koji izviru iz planine Medvednice.

Do sada je voda u potoku bila II kategorije, što znači da je 'lakše onečišćena' , no svjedočili smo 2013. godine kada je voda u potoku bila toliko zelena da je proglašena ekološka katastrofa kada su na nekim mjestima pronađene i uginule žabe.

Danas je stvar puno gora, a uginulih životinja sve je više.

Čitateljica Večernjeg lista poslala nam je sliku vidno onečišćenog potoka uz obrazloženje kako je svjedočila ekološkom incidentu koji se dogodio u potoku Kustošak, naime netko je puna tri sata ispuštao velike količine štetnih tvari u potok, a njenu izjavu prenosimo u cijelosti:

"Sinoć oko 20,45h u potok Kustošak ''netko'' je sve do cca 23,30h ispuštao enormne količine razrjeđivača ili benzina, u svakom slučaju neku vrstu naftne prerađevine jer je sve zaudaralo na naftu, i još se i danas ujutro jako osjeća smrad iako je potok ponovno ''bistar''.

U taj potok su do sada ispuštane razne boje (najveću pozornost je potok dobio prije par godina kada su pustili fluorescentno zelenu boju - niti tada nitko nije bio kriv i niti tada ''voda nije bila opasna po ljudsko zdravlje''). Do sada je to bilo lako provući tome nekome da prođe bez da je trajno zagadio ili oštetio floru i faunu toga našega potoka, no ovoga puta vjerujem da se tragovi neće još dugo moći sakriti.

Sinoć su, nakon što su prvo pokrepavale ribice iz potoka, nadam se pobjegle žabe koje nam inače po noći ne daju zaspati u kojoj količini ih ima, pobjegle kornjače koje žive u tome inače prekrasnom ukrasu Zapadnog dijela grada Zagreba i na samome kraju, najžilavije su bile pijavice za koje nisam niti znala da ih imamo u tolikoj količini - SVE JE POKREPALO !!!!!!.

U taj isti sada ubijeni potok inače dolaze divlje patke sa svojim malim obiteljima, sive čaplje, crna roda i mnogo onih malih lijepih ptičica koje nas uveseljavaju u ovome sivilu grada.

Uz taj potok živimo i mi ljudi sa svojim obiteljima, imamo djecu i starije i nepokretne osobe kojima je predvečerje i noć jedino doba za vrijeme ljetnih vrućina i sparina kada se može doći do malo zraka. Pitanje je što smo mi to udisali čitavu prokletu noć!!!!

O svemu je obaviještena policija i nadležne ustanove i toplo se nadam da za promjenu neće sve ostati na ''policija je objavila da je izvor onečišćenja nepoznat, da su nadležne institucije upoznate sa slučajem te su izuzeti uzorci za analizu, rezultati ispitivanja će biti poznati....'' i nakon toga nikome ništa.

Radi se o tolikoj količini ispuštene štetne tvari da je ista tekla neprestano skoro PUNA 3 SATA!! Ma tko to može i smije ne pronaći nesretnika koji čini ovo zlo !!!!!!!!!

Slika pokazuje potok Kustošak na križanju Sokolske i Ilice u 21,25h 26.07.2018. O kojem god ''otrovu'' se radilo, zabijelio je i zamastio potok.

I na kraju, jutros pri pogledu na potok vidim divlju patku kako slijeće u sada već bistar potok i već uobičajeno kljunom kopa po dnu tražeći hranu, što mislite za koliko vremena ćemo je vidjeti negdje uginulu???"

Službe potvrdile onečišćenje

Veliko onečišćenje potvrdile su i gradske službe kada su jučer zaprimile više dojava građana o onečišćenju potoka Kustošak kod Trga Hrvatskih obrambenih snaga br. 8.

Zatim su Hrvatske vode angažirale vodočuvarsku službu koja je oko 22 sata izašla prvi put na navedenu lokaciju, a uz nju su izašle Vodopravna inspekcija i inspekcija zaštite prirode.

Djelatnici Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda izvršili su uzorkovanje vode na mjestima onečišćenja te je u tijeku očevid nakon kojeg će se saznati uzrok onečišćenja.

