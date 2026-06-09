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SPORAZUMNI RASKID

Na funkciji je bio gotovo tri godine: Zagrebački holding ostao bez člana uprave

Damir Novinić je novi član Uprave Zagrebačkog holdinga
Borna Filic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
09.06.2026.
u 15:28

Uskoro će biti objavljen i novi natječaj za člana, odnosno članicu uprave, poručili su u Holdingu

Zagrebački holding ostao je bez člana uprave Damira Novinića. Komunalni megadiv javio je kako je došlo do sporazumnog raskida radnog odnosa, a razlog je odlazak Novinića na novo radno mjesto u privatnom sektoru. Novinić je, inače, postao član uprave u kolovozu 2023. godine, a njegova je funkcija operativno poslovanje i ditalizaciju. Svoju trenutačnu poziciju službeno napušta 30. lipnja. 

— Tijekom svog mandata, g. Novinić uspješno je rukovodio procesima podizanja operativne učinkovitosti, digitalizacije sustava praćenja izvršenja operativnih zadataka i evidencije pružanja javne komunalne usluge, kao i procesima digitalizacije poslovanja kroz uvođenje SAP sustava. Zahvaljujemo mu se na uloženom radu te mu želimo uspjeh u nastavku karijere — istaknuo je u priopćenju predsjednik Skupštine Zagrebačkog holdinga i gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.

Istovremeno, Skupština društva, koju čine gradonačelnik i njegovi zamjenici, donijela je odluku o raspisivanju javnog natječaja za člana/icu Uprave, koji će biti objavljen na internetskim stranicama Zagrebačkog holdinga u narednim danima. Novinić je inače diplomirani ekonomist, a tijekom karijere proveo je 12 godina u Veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, na savjetničkim i voditeljskim poslovima vezanim uz gospodarstvo. 

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Damir Novinić je novi član Uprave Zagrebačkog holdinga
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Ključne riječi
uprava Zagrebački holding

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