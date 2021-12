Most: Podržat ćemo proračun ako se Tomašević odrekne zadiranja u roditelje odgajatelje

Zagrebački gradski zastupnici Mosta poručili su da će podržati gradski proračun koji predlažu vladajući uz uvjet da se gradonačelnik Tomislav Tomašević odrekne zadiranja u stečena prava roditelja odgajatelja. Također traže opsežniju javnu raspravu o toj mjeri.

Komentari građana na njihov prijedlog izmjene mjere roditelj odgajatelj izrazito pozitivni, rekao je zastupnik Lovro Marković, a to će im biti poticaj da nastave s promoviranjem modela reforme mjere roditelj odgajatelj koja bi omogućila rad na pola radnog vremena, povratak na tržište rada i istovremeno korištenje dijela mjere. I bez obzira na to što vladajući odluče na sjednici Gradske skupštine, Most će svoj model nastaviti predstavljati javnosti jer smatra da je dugoročno održiv i demografski kvalitetan.

- S obzirom da ni naš prijedlog niti prijedlog Tomaševića ne mogu trenutno kvalitetno opravdati hitnost procedure na sljedećoj sjednici Skupštine, jer tu odluku mi ne moramo donijeti s proračunom, pozivamo gradonačelnika da prijedlog izmjene mjere ne stavi u hitnu proceduru - kaže Marković. Ako Tomašević to napravi Most će povući svoj prijedlog iz trenutne rasprave, a ako se potpuno odrekne zadiranja u stečena prava roditelja odgajatelja Most će dati podršku njegovu proračunu, najavio je.

Mostov amandman o povećanju satnice pomoćnika u nastavi je prva velika pobjeda Mosta u ovom sazivu Skupštine, ustvrdio je.

- Već smo nekoliko puta predložili da se poveća satnica pomoćnicima u nastavi u Zagrebu. Drago nam je da je amandman prihvatila gradska vlast te će povećati satnicu s 25 na 30 kuna, što je povećanje od 20 posto - kazao je Marković. Na konferenciji su predstavljena i tri Mostova prijedloga kojima bi se povećao značaj Gradske skupštine. Predlažu da se obveže gradonačelnik da na prvu sljedeću sjednicu Skupštine pozove predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga kako bi obrazložio svoj programa rada. Također predlažu povećavanje transparentnosti javnih natječaja tako da se kod raspisivanja natječaja uvede klauzula po kojoj bi Grad omogućio uvid u plan i program ljudi koji su se kandidirali za vodeće funkcije u gradskim institucijama i trgovačkim društvima. Kao treću točku navode povećanje odgovornosti ljudi koji predstavljaju Grad Zagreb u upravnim vijećima gradskih institucija.