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DOBIO PAPRENU KAZNU

Vozio s gotovo dva promila u krvi pa usred noći kod Zeline izazvao nesreću! Oduzeli mu vozačku, evo na koliko

Policijska akcija usmjerena na pješake i vozila provodi se tijekom jutra na području Šibenika
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
20.07.2026.
u 10:35

U prometnoj nesreći je nastala materijalna šteta. Vozač je uhićen i doveden na Općinski sud u Sesvetama.

U Gornjem Psarjevom, na području Svetog Ivana Zeline, u nedjelju, 19. srpnja, u kasnim noćnim satima, oko 3.55 sati, dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao 23-godišnji vozač, izvijestili su danas iz Policijske uprave zagrebačke. Kako su priopćili, 23-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se kolnikom Županijske ceste 3013 u smjeru juga.

Dolaskom do desnog zavoja mladić se nije vozilom propisno kretao obilježenom prometnom trakom. Vozilom je prešao u desno u odvodni kanal gdje je naletio na rub mosta. Nakon toga automobil se nastavio kretati mostom uslijed čega je zapeo za njegov južni rub gdje se i zaustavio, priopćili su iz PU zagrebačke. U prometnoj nesreći je nastala materijalna šteta. Vozač je uhićen i doveden na Općinski sud u Sesvetama.

Mladić je u krvi imao skoro dva promila, odnosno 1,90 promila alkohola u organizmu. Sud je vozača proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.480 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca, kazali su iz PU zagrebačke.
Ključne riječi
Policijska uprava zagrebačka Zagreb

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