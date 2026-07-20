Vozio s gotovo dva promila u krvi pa usred noći kod Zeline izazvao nesreću! Oduzeli mu vozačku, evo na koliko

U Gornjem Psarjevom, na području Svetog Ivana Zeline, u nedjelju, 19. srpnja, u kasnim noćnim satima, oko 3.55 sati, dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao 23-godišnji vozač, izvijestili su danas iz Policijske uprave zagrebačke. Kako su priopćili, 23-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se kolnikom Županijske ceste 3013 u smjeru juga.

Dolaskom do desnog zavoja mladić se nije vozilom propisno kretao obilježenom prometnom trakom. Vozilom je prešao u desno u odvodni kanal gdje je naletio na rub mosta. Nakon toga automobil se nastavio kretati mostom uslijed čega je zapeo za njegov južni rub gdje se i zaustavio, priopćili su iz PU zagrebačke. U prometnoj nesreći je nastala materijalna šteta. Vozač je uhićen i doveden na Općinski sud u Sesvetama.

Mladić je u krvi imao skoro dva promila, odnosno 1,90 promila alkohola u organizmu. Sud je vozača proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.480 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca, kazali su iz PU zagrebačke.