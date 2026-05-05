Maturanti ljeti mogu raditi preko Student servisa, a dok se obnavlja 'Sava', subvencionirat će se podstanarstvo

Interes studenata za sezonski rad u turizmu i dalje snažno raste, čak do te mjere da ponuda poslova premašuje broj dostupnih studenata, kazao nam je ravnatelj Studentskog centra Mario Župan. U intervjuu koji donosimo u nastavku, posebno naglašava da i maturanti mogu raditi već od lipnja, bez čekanja upisa na fakultet, ako su prijavili državnu maturu, čime mogu iskoristiti cijelu turističku sezonu i steći prvo radno iskustvo. A govorio je i o studentskom standardu jer najavljena je obnova paviljona na Savi vrijedna oko 20 milijuna eura, uz planirane subvencije za podstanarstvo zbog privremenog manjka smještaja. Dotaknuo se i zatvaranja menze na Agronomskom i Šumarskom fakultetu, istaknuvši da se traže alternativna rješenja, dok novih menzi zasad nema u planu.

Bliži nam se turistička sezona. Koliko su studenti zainteresirani za rad u sezoni i kolika je potražnja poslodavaca za studenima sezoncima na moru?

Interes je i ove godine izuzetno velik. Studenti su postali neizostavan dio hrvatskog turizma. Oni nisu samo privremena pomoć već radna snaga koja brzo uči i aktivno pridonosi. Prošle godine putem Student servisa sezonske poslove radilo je više od 30.000 studenata. Ponuda poslova veća je nego što imamo dostupnih studenata. Trenutačno je na našim stranicama aktivno oko 1000 oglasa, ako uzmemo u obzir da jedan oglas često traži više izvršitelja, dolazimo do brojke od više od 5000 otvorenih radnih mjesta koja čekaju na studente.

Jesu li studenti adekvatno plaćeni za taj rad? Studentski minimalac je 6,56 eura, što se za uistinu težak rad na moru čini malo. Imate li informaciju o tome koliko studenti zarađuju na sezonskom radu?

Važno je odmah razjasniti, minimalna studentska satnica iznosi 6,56 eura, uvećana za rad nedjeljom, blagdanima i noćnom smjenom. Na našoj web-stranici imamo i cjenik ponude studentskih poslova. Realno, studenti rade za 7 – 10 eura u ugostiteljstvu i turizmu, kao što su poslovi konobara, animatora, kuhara, hostesa i slično. Međutim, ta satnica se na nekim poslovima i povećava, kao u slučaju fitness-trenera i spasioca te u IT sektoru.

Mogu li i maturanti raditi na sezoni putem Student servisa? Ako da, kako?

Apsolutno! Maturanti ne moraju čekati jesen i službeni početak fakulteta kako bi počeli raditi. Svi maturanti koji su prijavili državnu maturu, mogu se učlaniti u Student servis već tijekom lipnja, odmah po završetku srednjoškolskog obrazovanja. Time dobivaju priliku odraditi cijelu ljetnu sezonu pod istim uvjetima kao i redoviti studenti. Proces učlanjenja potpuno je digitaliziran, sve se rješava putem naše web-stranice. Potrebno je priložiti svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju, potvrdu o prijavi državne mature i potvrdu banke o otvorenom žiro ili tekućem računu. Pravo na rad maturantima vrijedi do 30. rujna, ako nakon toga upišu fakultet, njihovo se članstvo automatski produljuje. Pozivam sve maturante da iskoriste ovo ljeto, zarade svoj prvi ozbiljniji novac i steknu dragocjeno iskustvo.

Priprema se obnova 5. i 6. paviljona doma na Savi, studenti se već žale kako će problem biti pronaći smještaj. Kad bi radovi trebali početi i kako se studentima može pomoći?

Što se tiče 5. i 6. paviljona u najvećem studentskom domu "Stjepan Radić", Studentski centar u Zagrebu je aplicirao na bespovratna europska sredstva u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih u vezi rekonstrukcije i obnove 5. i 6. paviljona u investiciji vrijednoj oko 20 milijuna eura, gdje će se modernizirati sve sobe s 862 kreveta. Napominjemo da 5. i 6. paviljoni nisu renovirani od 1987. godine. Trenutačno je raspisana javna nabava oko izvođača radova i nadzora te se nadamo početku izvođenja radova krajem srpnja. Za navedena mjesta s nadležnim ministarstvom, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih smo u pregovorima da se studentima osigura dodatna subvencija za podstanarstvo u iznosu od otprilike 150 – 160 eura mjesečno za vrijeme trajanja akademske godine. Napominjemo da studenti moraju aplicirati na naš natječaj za subvencionirani smještaj i podstanarstvo koje raspisujemo svake godine, a dostupan je na našoj web-stranici.

Studenti Agronomskog i Šumarskog fakulteta sve se glasnije žale zbog zatvaranja menze. Što se dogodilo, koje se alternative razmatraju?

Potpuno razumijem nezadovoljstvo studenata Agronomskog i Šumarskog fakulteta, jer je ta menza neizostavan dio njihove svakodnevice. Do zatvaranja je došlo isključivo zbog tehničkih i infrastrukturnih razloga koji su onemogućili sigurno i kvalitetno pružanje usluge prehrane. Važno je, zbog objektivnog informiranja javnosti, naglasiti ključnu činjenicu: Studentski centar u Zagrebu nije vlasnik tog objekta. Vlasništvo nad prostorom dijele Sveučilište u Zagrebu te Agronomski i Šumarski fakultet. Naša je uloga pružanje usluge, no da bismo to mogli činiti, vlasnici objekta moraju, u suradnji s izvođačima radova, sanirati prostor i dovesti ga u tehnički ispravno stanje. Unatoč tome što ne upravljamo samim objektom, aktivno radimo na rješenjima kako bismo pomogli studentima. Kao prvi korak, osigurali smo dostatne kapacitete u najbližim postojećim menzama kako bi studenti mogli koristili svoje pravo na subvencioniranu prehranu. U komunikaciji smo s upravama fakulteta i razmatramo mogućnost otvaranja privremene linije za podjelu obroka na drugim lokacijama unutar fakultetskih zgrada, ako se za to pronađe adekvatan prostor.

Planira li se otvaranje još koje menze ove ili iduće godine?

Trenutačno nije predviđeno otvaranje novih menzi.

Uskoro počinju još jedni Radićevi dani. Kako će izgledati popularna manifestacija?

Radićevi dani održat će se od 21. do 23. svibnja. "Sava" će i ove godine na nekoliko dana postati centar sportske, kulturne i zabavne energije. Kao i svake godine, fokus je na sportskim natjecanjima, od nogometa do tradicionalnog povlačenja užeta. No, prava čar je u onom "trećem poluvremenu" koje prati vrhunski glazbeni program i koncerti popularnih izvođača. Posebnu pažnju posvetili smo organizacijskom dijelu kako bi sve prošlo u najboljem redu, uz maksimalnu sigurnost za sve sudionike. Pozivam sve studente da nam se pridruže, da proslave svoje uspjehe i stvore uspomene koje će nositi cijeli život.