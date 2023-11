Bili smo u jedinoj školi u Zagrebu koja ima cjelodnevnu nastavu: Postoji jedan popriličan nedostatak

Engleski, njemački, talijanski, španjolski, robotika, mali znanstvenici, čak pet vrsta plesova, glazbena... samo je dio izbora koji je ponuđen učenicima zagrebačke Osnovne škole Ivana Cankara. Riječ je o jedinoj zagrebačkoj osnovnoj školi koja se prijavila na eksperimentalni program cjelodnevne nastave koji je započeo ove školske godine i pristala biti njegov dio.

Iako je novi način poučavanja koji se sastoji od dva obvezna dijela – redovne nastave i potpomognutog učenja za sve one kojima treba dodatno pojasniti gradivo ili žele znati više te dva izborna dijela nastave u koje se ubrajaju izvannastavne i izvanškolske aktivnosti tek u začecima i u primjeni dva mjeseca, već se uočavaju prve prednosti, ali i nedostaci cjelodnevne škole u praksi. Naravno, riječ je o osobnom dojmu nastavnika i vodstva škole jer evaluacija cjelodnevne škole tek bi trebala biti provedena.

Bolje razumijevanje

Osnovna prednost očituje se u dvama vrlo važnim predmetima – matematici i hrvatskom jeziku. Riječ o predmetima čija se satnica povećala u odnosu na redovni program pa se u Cankarici već sada uočavaju pomaci u boljem razumijevanju i usvajanju gradiva tih predmeta. Štoviše u A2 programu, onom koji u školi slijedi nakon redovne nastave, a u kojem se rješava zadaća i ponavlja gradivo, učenici uspiju obaviti veliku većinu posla. Kako je riječ o cjelodnevnoj nastavi, učenici nižih razreda sada u školi borave u redovnom dijelu do 13 sati, a učenici četvrtih razreda dva puta u tjednu do 14 sati. Stariji osnovnoškolci, oni od petog do osmog razreda, od dva do tri dana u tjednu ostaju u školi u obveznom dijelu nastave najkasnije do 15 sati.

Svatko ima drukčije mišljenje

– Većine školskih obveza djeca se riješe u školi, domaće zadaće koju trebaju rješavati kući više nema, no zna se dogoditi da dobiju pokoji listić koji onda neki ipak odnesu kući. To su djeca, zaigraju se i tako treba biti. U školi smo uveli dva dodatna odmora po deset minuta i rekreacijsku pauzu od pola sata, a to su vrijeme u ova dva mjeseca djeca provodila u dvorištu na zraku. Igraju košarku, nogomet ili se jednostavno međusobno druže. Biraju ono što im odgovara i stvar funkcionira. Odmora nikad dosta – kaže Boris Počuča, ravnatelj Osnovne škole Ivana Cankara.

04.09.2023., Osijek - Prvi dan nove skolske godine u Osnovnoj skoli Mladost, jedno od 62 skole ukljucene u projekt Cjelodnevne skole koji eksperimentalno krece od ove skolske godine.

Budući da su stariji osnovnoškolci sada na nastavi do 15 sati, već se naziru problemi s izvanškolskim aktivnostima – odnosno sporna je činjenica da je nastavu sada teško uklopiti s amaterskim sportom. Naime mnogi učenici nastavili su svoje sportske aktivnosti u koje su i prijašnjih godina bili uključeni, neovisno o tome što u sklopu škole odmah nakon nastave mogu upisati besplatne izvanškolske aktivnosti. Riječ je o amaterskim sportašima koji imaju nekoliko treninga tjedno, a oni im počinju u kasni sat i djeca već primjećuju da, kaže tako ravnatelj, postaju umornija, jer im takve sportske aktivnosti nerijetko završe u 23 sata.

Što se same organizacije i cjelodnevne nastave neovisno o izvanškolskim aktivnostima tiče, Počuča kaže da je još vrlo rano za donošenje nekih procjena i analiza.

– Idemo korak po korak, teško je nakon dva mjeseca zaključiti da je primjerice neki segment cjelodnevne nastave totalni promašaj, jer svako dijete, nastavnik i roditelj ima drukčije mišljenje – jednima je koncept odličan, a drugima je naporan. No zato i prolazimo sve to kako bismo mogli točno procijeniti – kazao je Počuča.

