Cjelodnevna škola funkcionira u većim gradovima

Škole koje su u većim gradovima uspjele su se bolje organizirati, dok u onima u ruralnim područjima postoji problem zapošljavanja profesora, ali nešto više od mjesec dana od uvođenja cjelodnevne nastave još je sve u povojima i nema generalne ocjene tog eksperimentalnog programa. Poručila je to za Hinu predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević ocjenjujući prvi mjesec provedbe eksperimentalnog programa. Kazala je i da je onim školama koje su u ruralnim područjima teško, primjerice, doći do fizičara, informatičara, ali i da u ruralnim sredinama općenito nije lako doći do profesora neovisno o cjelodnevnoj nastavi, samo što u cjelodnevnoj školi imaju veće potrebe za zapošljavanjem. Ipak, pohvaljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje, ističe, bez problema daje suglasnost školama za sve što trebaju.

Neki su, kaže, prezadovoljni kako su uspjeli sve napraviti, pronaći kadar, dobiti suglasnost Ministarstva. A neki nisu zadovoljni, jer im još nedostaje oprema ili nešto drugo. Ima i onih koji kažu da im je žao što su se prijavili, ali i onih koji su požalili što se nisu prijavili, a mogli su jer su imali uvjete. No za generalnu ocjenu, ističe za Hinu, još je prerano.

POVEZANI ČLANCI:

– Škole će zapravo morati evaluirati sve što rade ovu godinu, da bi se reklo što je dobro, što je loše i što treba ostaviti, a što mijenjati – kazala je Mirosavljević.

Najveći izazov ravnateljima, dodala je, predstavlja slaganje rasporeda, teško ga je složiti da bi svi u procesu bili zadovoljni – i učitelji i roditelji i učenici, a tijekom dana ima i puno obroka i pauza, pa se i taj dio još ispituje – koliko zapravo djeci treba odmora, koliko im je dovoljno za obrok, treba li im 30 minuta ili manje ili više.

Učenicima je, kaže, ispočetka bilo naporno jer su ipak veći dio vremena provodili u školi, međutim kako vrijeme odmiče, pokazalo se da se s time bez problema mogu nositi.

Boris Počuča, ravnatelj OŠ Ivana Cankara, jedine zagrebačke škole koja se prijavila i ušla u eksperimentalni program cjelodnevne škole, za Hinu je istaknuo da je prednost koncepta vidljiva u potpomognutom učenju, tj. programu A2 u kojemu učenici gradivo ponavljaju i utvrđuju zajedno s učiteljima te pišu zadaće koje su do sada radili kod kuće.

Pisanje zadaća, kaže, u nižim razredima "funkcionira super". U višim se uspije riješiti iz "težih" predmeta poput hrvatskog jezika i matematike.

– Dolazimo sad do problema što djeca nemaju naviku samostalno učiti. Do sada su učila pišući zadaće, a kako ih sada riješe u školi, tako često doma 'zaborave' pogledati i ponoviti. Na to će se svi morati naviknuti – naglašava Počuča.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Pele uči djecu da je sasvim normalno biti drukčiji