Luka Korlaet došao u USKOK jer ga žele ispitati kao svjedoka

- Dolazim kao svjedok i očekujem da ću svjedok i ostati - kratko je kazao Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Zagreba dok je malo prije 13 sati ulazio u USKOK. Tamo je došao jer je predložen kao svjedok u istrazi afere Hipodrom, koja je prošli tjedan pokrenuta protiv Koste Kostanjevića, ravnatelja Upravljanje sportskim objektima (USO) te oca i sina Slavka i Domagoja Galića. Kostanjević i Slavko Galić su u Remetincu jer im je prošli tjedan određen istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Domagoju Galiću također je određen istražni zatvor, no on je nedostupan.

Korlaet je predložen za svjedoka u odnosu na Kostanjevića, a među svjedocima koje će USKOK i ispitati je i Tomislav Tomašević. USKOK vjerojatno zanima jesu li oni išta znali o tome kako je iz USO-a po tvrdnjama USKOK-a, izvučeno 1,8 milijuna eura za nepostojeće zaštitarske usluge. USKOK tvrdi da je posao zaštite koje je tvrtka Eurolex dobila na javnom pozivu, na Hipodromu nije obavljen, odnosno da je lažiran i broj zaštitara i broj odrađenih sati. Tvrde oni i da je USO platio te nepostojeće usluge 1,8 milijuna eura Eurolexu, nakon čega je novac izvučen i podijeljen među osumnjičenicima. Kako je izvučen i podijeljen USKOK nije precizirao. Iz Grada Zagreba je nakon izbijanja afere Hipodrom, u nekoliko navrata poručeno da je Eurolex posao zaštite Hipodroma dobio na javnom pozivu, na kojem je njihova ponuda izabrana između četiri pristigle i to kao najpovoljnija. Tvrde i da je ugovor potpisan na dvije godine te da je uključivao zaštitu ne samo Hipodroma, već i zaštitu još 30 objekata u sastavu USO-a. No bivši ravnatelj USO-a, Bernard Grebenar i Vice Gulam, nećak Slobodana Ljubičića Kikaša, jednog od najbližih suradnika Milana Bandića, preko odvjetnika Ante Nobila podnijeli su početkom travnja kaznenu prijavu u kojoj tvrde da je iz USO-a izvučen novac. Dvadesetak dana kasnije to je rezultirao uhićenjima i USKOK-ovom istragom protiv Kostanjevića i ostalih u sklopu koje bi trebali biti ispitani i članovi Upravnog vijeća USO-a.