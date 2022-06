VIDEO Obišli smo najpularnije slastičarnice u Zagrebu i isprobali nove okuse njihovih sladoleda

Legenda kaže da je još rimski car Neron svoje sluge u ljetnim mjesecima slao u planine s kojih su skupljali snijeg i kasnije ga miješali s voćem kako bi se on zasladio i rashladio te je tako nastala prva inačica sladoleda. A budući da je, bilo da se želite zasladiti i rashladiti nakon napornog radnog dana ili tijekom bezbrižne šetnje gradom, sladoled i danas najlogičniji izbor, odlučili smo istražiti ponudu zagrebačkih slastičarnica, od novih okusa do toga koliko će vas taj užitak koštati.

Cilj je zadržati kvalitetu

Jedna od nezaobilaznih adresa je Orijent u Petrinjskoj, u kojem su se premium okusima ove sezone pridružili "Pistachio gentleman", spoj orašaste pistacije, naranče i borovnice, i "Deveta simfonija", koja je kiselkasto-slatka kombinacija crvenog i crnog ribiza, čokolade od naranče te graham keksa.

– Kolače koji su lani predstavljeni kao novi ove smo godine odlučili predstaviti u verzijama sladoleda. Kao i za većinu, nazive biraju naši vjerni obožavatelji. Slika osvane na Instagramu i Facebooku uz opis "tražimo ime" i ljudi budu doista kreativni, a najuspješnije nagradimo novim slasticama – kaže direktor Damir Domjanović. Izdvajaju ondje i druge popularne okuse, poput "Red Velveta", od mlade cikle u kombinaciji s čokoladom začinjenom kardamonom, te "Coffe Toffee" za ljubitelje kave i slanog karamela. Odrasli, ističu, također vole sladoled od kandirane naranče nazvan "Fred & Ginger", a djeci su najdraži čokolada, vanilija i jagoda. Kuglicu klasičnog okusa ondje ćete platiti 12 kuna, a premium 15.

Melt gelato i brunch bar u Radićevoj ulici također je bio postaja naše patrole, a ondje odmah ističu kako okusi njihovih sladoleda obiluju isključivo prirodnim aromama. Trenutačno ih u ponudi imaju 14, a mijenjaju ih ovisno o sezoni voća pa je sada, primjerice, jagoda glavni sastojak najprodavanijeg okusa.

– Voće sladoledu daje punoću i okusa i teksture, a dodaje se malo šećera zbog mekoće. Za mliječne okuse pak, uz osnovni sastojak i šećer, dodajemo i mlijeko – govori slastičarka Lucia. Iako ponudu od prošle sezone nisu mijenjali, u planu je uvođenje novih okusa, od kojih kao potencijalni hit posebno ističu makadamiju. Djeci su, kažu, najdraži voćni okusi i tamna čokolada, a među odraslima najbolje prolaze pistacija i jagoda, ali i soljena te veganska tamna čokolada. Za sladoled u Meltu morat ćete izdvojiti od 12 za jednu kuglicu do 29 kuna za, primjerice, veliku porciju, u koju stanu čak tri okusa.

– Cijene smo, nažalost, morali povisiti za kunu, što je posljedica povećanja cijena samih namirnica – naglašava Lucia, na čiji smo nagovor kušali njihovu najprodavaniju kombinaciju jagode i tamne čokolade. Osim što se spoj crvene i tamnosmeđe, gotovo crne boje vizualno ističe, uvjerljivo svježa jagoda osjeti se već mirisom, a prvim dodirom s okusnim pupoljcima imat ćete dojam kao da jedete netom ubranu jagodu.

Pingu Gelato nalazi se u Tkalčićevoj, a ondje možete isprobati gelato ručno izrađen po originalnoj talijanskoj recepturi. U ponudi imaju 24 okusa, od kojih kao nove izdvajaju bananu, slanu karamelu, tiramisu te čoko mentu. Imaju i veganske varijante, primjerice crnu čokoladu na bazi vode, a ističu da su trenutačno najpopularniji okusi "Roche" s lješnjakom, crna čokolada te "Opera", kombinacija čokolade, kave i lješnjaka. Odnosno, tako je kad je riječ o odraslima, a kod dječje populacije najbolje prolaze klasični "Pino Pinguino" i limun.

– Posebno se ponosimo ručnom izradom našeg gelata, koji je, za razliku od sladoleda, čvršće konzistencije. Koristimo ručni stroj koji je zapravo lonac uronjen u glikol, koji ga hladi. U loncu se okreće svrdlo koje sa stijenki skida gelato, a tajna je u otvorenom mehanizmu koji omogućuje doticaj sa zrakom – prepričava Maja, voditeljica proizvodnje. U slastičarnici ističu i da ne prodaju gelato na kuglice, već na okuse. Tako ondje možete kupiti jedan do dva okusa za 14 kuna, tri okusa za 20 ili pak četiri za 26, a također nude pakiranja na kilograme koje ćete platiti 130 kuna. Ako se pak ne možete odlučiti u izboru okusa, za tri kune možete degustirati bilo koji gelato. Ponude vam ga žličicom, a jednostavna matematika kaže da za 72 kune u principu možete isprobati sve koje imaju u ponudi. Napominju i da im nije bilo u planu povisivati cijene, ali kako bi održali kvalitetu svojih proizvoda, kažu, bili su primorani sve poskupjeti za dvije kune.

Pingu Gelato: stroj za ručnu izradu gelata

Radimo ih svako jutro

Posjetili smo i Oranž u Ilici, koji u svojoj ponudi od 25 okusa ima i "sladoled kuće". Kombinacija aromatične vanilije, čokolade, keksa i, naravno, naranče krije se u okusu "Oranž", a ove su sezone, kažu, zbog velike potražnje u ponudu vratili i pistaciju. Uz nju, najprodavaniji su mliječni okusi poput "Ferrera", "Cookiesa" i "Kindera". U ponudi sladoleda bez laktoze trenutačno je samo limun, a iako nije previše tražen, planiraju izradu svih voćnih okusa i na bazi vode, a ne mlijeka.

– Zanimljivo je da domaća populacija gotovo uvijek bira klasične okuse poput vanilije, čokolade ili šumskog voća, a stranci su više zainteresirani za eksperimentiranje okusima pa uzimaju zelenu jabuku, "Cherry maniju" ili višnju s komadićima čokolade – govori vlasnica lokala Gioia Maletić. Dodaje i da su zbog nabavnog materijala, koji je poskupio 20 do 25 posto, i oni morali povisiti cijene za dvije kune. Tako ćete kuglicu bilo kojeg okusa u Oranžu platiti 12 kuna.

– Svoje sladolede svako jutro izrađujemo sami, klasičnim načinom izrade, koristimo talijanske MEC paste, a nijedan ne držimo u prodaji dulje od 24 sata – poručuje Gioia Maletić.

U slastičarnici Amélie u Vlaškoj ulici, u neposrednoj blizini zagrebačke katedrale, trenutačno možete kušati 16 okusa sladoleda, a ponudu ovoga ljeta planiraju nadopuniti novima, poput maka, crnog sezama i pite sa šljivama. Izdvajaju pak sladolede od pistacije te od borovnice i đumbira, koji su najčešći izbor odraslih kupaca, te klasične okuse čokolade, lješnjaka i "Buena", kojima se najradije slade djeca.

– S obzirom na poskupljenja kojima svjedočimo, od svih osnovnih namirnica do energenata, bili smo prisiljeni korigirati cijene kunu do dvije – kaže vlasnica Žakline Troskot. Kuglicu iz aktualne ponude sladoleda u Améliju platit ćete tako od 11 do 13 kuna.