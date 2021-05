Krenulo cijepljenje obrtnika: Kroz petnaestak dana planiraju cijepiti sve zainteresirane

Cijepljenje obrtnika Zagrebačke županije i Grada Zagreba počelo je, podsjetimo, danas na zagrebačkom Velesajmu. Odazvalo se preko 150 obrtnika, a kroz 15 do 20 dana planiraju cijepiti sve zainteresirane.

Cijepljenju su prisutstvovali predsjednik Obrtničke komore Zagreb Mirza Šabić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” Zvonimir Šostar, pročelnica Ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić te pročelnik Ureda za obrazovanje Ivica Lovrić.

„Nastavni zavod za javno zdravstvo je iznimno ponosan što je na inicijativu Obrtničke komore Zagreb i Udruženja obrtnika Grada Zagreba danas krenulo s cijepljenjem jednog iznimno važnog segmenta za Grad Zagreb, a to je 18 tisuća zagrebačkih obrtnika. Moram reći da je Obrtnička komora jedan od donatora našeg Zavoda i da nas cijelo vrijeme prati u ovoj pandemiji. Planiramo u sljedećih 15 do 20 dana procijepiti sve one obrtnike koji to budu željeli“, kazao je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Zvonimir Šoštar. „Maksimalni kapacitet cijepljenja u Gradu Zagrebu je 6.500 do 7.000 ljudi dnevno na Velesajmu, te još po 1.500 ljudi po svakom punktu. Trenutno nismo u mogućnosti iskoristiti cijeli kapacitet jer za to nemamo dovoljan broj doza cjepiva“, rekao je Šoštar.

„Danas je poseban dan za članove OKZ-a jer su dobili priliku da se cijepe. Znamo da su obrtnici, a naročito oni u uslužnim djelatnostima, na prvoj liniji i veseli nas da se u roku od tjedan dana skoro 3.000 ljudi odazvalo na cijepljenje. Mnogi od naših kolega su već cijepljeni jer se nalaze u I. i II. kategoriji. Zahvaljujem se Nastavnom zavodu što je su u suradnji sa nama za organizirali cijepljenje za obrtnike“, rekao je predsjednik Obrtničke komore Zagreb Mirza Šabić.

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je danas usto na sjednici Vlade kako je dosad gotovo 29 posto odraslog stanovništva cijepljeno s jednom dozom, a osam posto s obje doze cjepiva protiv covida-19.