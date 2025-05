Kompleks u Vlaškoj postaje školski umjetnički centar: 'Djeca se vraćaju u centar Zagreba'

Danas je u prostorijama Glazbenog učilišta Elly Bašić, Vlaška ulica 87, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet predstavili program javnog natječaja za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje odgojno-obrazovnog centra u Vlaškoj 87. – Sretni i ponosni da možemo govoriti o budućem razvoju umjetničkih škola i umjetničkog obrazovanja u gradu Zagrebu, tako da je to šira tema. Mi smo puno u ovom mandatu govorili već o školama i samo želim reći da ćemo i u narednom još više govoriti o njima. Školama kao izuzetno važnom mjestu, ne samo za odgoj i obrazovanja, nego mjesto odrastanja, mjesto druženja, mjesto koje zapravo u svakom gradskom četvrtu, svakom gradskom naselju treba biti središte tog naselja. Dio umjetničkih škola grada Zagreba oštećen je u potresu i nakon potresa i podstanari su izvan njihovih namjenskih prostora kao što su Plesna škola Silvije Hercigonje i Škola za klasični balet koje su treutačno smještene u Pučkom otvorenom učilištu – kazala je Danijela Dolenec.

Gornji grad trebao bi postati središte umjetničkog obrazovanja u Zagrebu. Na adresi Vlaška 87, u prostoru nekadašnje Vojne bolnice, planira se realizacija velikog projekta: stvaranje sveobuhvatnog umjetničkog centra koji će objediniti nekoliko renomiranih glazbenih i plesnih škola. U kompleksu koji trenutačno koristi glazbeno učilište Elly Bašić, a koji je zahvaljujući svojoj povijesnoj i arhitektonskoj vrijednosti zaštićeno kulturno dobro, planira se preseljenje i glazbene škole Pavla Markovca te Škole za klasični balet. Time će prostor postati edukativni dom za više od tisuću učenika, uglavnom djece i mladih, u samom srcu grada. "U ovom bloku imat ćemo više od tisuću djece. Često govorimo o revitalizaciji Gornjeg grada nakon potresa. Upravo ovakav projekt, kojim se djeca vraćaju u centar grada, učeći glazbu, ples i umjetnost, najbolji je odgovor na pitanje kako to učiniti na održiv način", iskanula je.

Projekt predviđa rekonstrukciju i prenamjenu postojećih zgrada, gradnju nove zgrade na sjeveru parcele, kao i krajobrazno uređenje cijelog bloka, s mogućnošću ulaza s obje strane – sjeverne i južne. Nova zgrada omogućit će ne samo suvremene uvjete za umjetničku nastavu, već i prostor za izvođenje općeobrazovnih predmeta. Iako se izbjegava koristiti riječ "kampus", ideja je upravo takva – središnji edukacijski kompleks umjetničkih škola, u kojem će se spajati tradicija, suvremenost i kreativnost. Program je već gotov, a javna objava urbanističko-arhitektonskog natječaja očekuje se u rujnu, kako bi svi zainteresirani stručnjaci imali dovoljno vremena za pripremu.

Radi se o investiciji iz gradskog proračuna u zaštićeno nepokretno kulturno dobro, okvirno procijenjenoj na 27 milijuna eura. Škola za klasični balet imat će 8 plesnih dvorana, kao i dvoranu za produkciju s gledalištem za 150 mjesta, učionice, knjižnicu i druge sadržaje. Glazbena škola Pavla Markovca imat će 51 kabinet za individualna rad, vježbaonice ili dvorane za zborove i orkestar, učionice, knjižnicu, odnosno sve ono što umjetničke škole trebaju imati.

Paralelno s obnovom Vlaške 87, pokrenut je i program revitalizacije povijesnog parka u Jurkovićevoj ulici, koji je nekoć bio vezan uz lječilišne funkcije Vojne bolnice. Park je danas zapušten, no nalazi se unutar zaštićene povijesne urbane cjeline te će se obnova provoditi pod strogim konzervatorskim nadzorom. Posebna pažnja posvećuje se i adresi Vlaška 79, gdje se nalazi nedovršena i zapuštena zgrada koja već godinama narušava vizuru četvrti. Grad trenutačno intenzivno radi na rješavanju imovinskopravnih odnosa kako bi se otvorio prostor za novu namjenu i revitalizaciju tog dijela grada.

Tomašević je kazao kako je riječ o “mega umjetničkom kompleksu” koji će objediniti tri ustanove s više od 1.200 učenika i značajno pridonijeti revitalizaciji Donjeg grada. „Ovo je jedan od tri velika kapitalna projekta umjetničkih škola koje ćemo realizirati u idućih nekoliko godina“, rekao je Tomašević. Uz Vlašku, najavljena je i izgradnja nove škole Zlatka Grgoševića u Sesvetama, kao i škole Silvije Hercigonje na križanju Selske i Zagorske ulice.

