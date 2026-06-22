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NAKON OČEVIDA

Kod Zaprešića izgorjela dva Mercedesa, požar je bio podmetnut. Policija objavila sve detalje

Zagreb: Vatrogasci ugasili požar osobnog automobila u Vukovarskoj ulici
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
22.06.2026.
u 14:15

Ozlijeđenih, na sreću, nije bilo, a požar su ugasili vatrogaci. Do incidenta je došlo u subotu navečer

U subotu, u večernjim satima na području Zaprešića, u mjestu Prigorje Brdovečko, izbio je požar Mercedesa koji je u potpunosti izgorio. Vatra se proširila na drugi Mercedes, a kako je izvijestila policija, oba su vozila u vlaništvu 65–godišnjeg muškarca. Ozlijeđenih, na sreću, nije bilo, a požar su ugasili vatrogaci. 

Nakon provedenog očevida, policija je utvrdila da je požar bio podmetnut. – Očevidom je utvrđeno da je nepoznati počinitelj najvjerojatnije lakozapaljivom tekućinom polio osobni automobil i potom ga zapalio. Materijalna šteta iznosi nekoliko desetaka tisuća eura – poručili su. 

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