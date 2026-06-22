Kod Zaprešića izgorjela dva Mercedesa, požar je bio podmetnut. Policija objavila sve detalje

U subotu, u večernjim satima na području Zaprešića, u mjestu Prigorje Brdovečko, izbio je požar Mercedesa koji je u potpunosti izgorio. Vatra se proširila na drugi Mercedes, a kako je izvijestila policija, oba su vozila u vlaništvu 65–godišnjeg muškarca. Ozlijeđenih, na sreću, nije bilo, a požar su ugasili vatrogaci.

Nakon provedenog očevida, policija je utvrdila da je požar bio podmetnut. – Očevidom je utvrđeno da je nepoznati počinitelj najvjerojatnije lakozapaljivom tekućinom polio osobni automobil i potom ga zapalio. Materijalna šteta iznosi nekoliko desetaka tisuća eura – poručili su.