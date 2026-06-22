Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH

Ljeto na Trnju ponovno okuplja rekreativce: Pridružite se besplatnim sportskim aktivnostima

Zagreb: Program vježbanja za umirovljenike Senior Fit
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
22.06.2026.
u 15:00

I ove godine "Ljeto na Trnju" nudi besplatno korištenje teniskih terena. Teniski tereni moći će se koristiti iduća tri mjeseca, do 12. rujna, svakog utorka, četvrtka i subote od 12 do 14 sati.

Zagrebačko ljeto donosi mnogo besplatnih rekreativnih aktivnosti na otvorenom i zatvorenom, a jedna od njih je "Ljeto na Trnju". U Sportsko-rekreacijskom centru Trnje, smještenom u Ulici grada Vukovara 236e, građani se ponedjeljkom, srijedom i petkom mogu pridružiti besplatnom jutarnjem vježbanju. Jutarnja vježba traje sat vremena u razdoblju od 8.30 do 9.30 sati.

Od 1. srpnja Zagrepčani imaju mogućnost i besplatnog korištenja teretane u ŠRC Trnje i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 11 do 14 sati. I ove godine "Ljeto na Trnju" nudi besplatno korištenje teniskih terena. Teniski tereni moći će se koristiti iduća tri mjeseca, do 12. rujna, svakog utorka, četvrtka i subote od 12 do 14 sati. Terene je potrebno unaprijed rezervirati na broj 091 220 5667 ili osobno na ŠRC-u Trnje.

FOTO Znate li što povezuje Panamu i zagrebačku špicu? Odgovor je cijelo vrijeme pred očima
Zagreb: Program vježbanja za umirovljenike Senior Fit
1/13
Ključne riječi
šrc trnje Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!