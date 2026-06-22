Ljeto na Trnju ponovno okuplja rekreativce: Pridružite se besplatnim sportskim aktivnostima

Zagrebačko ljeto donosi mnogo besplatnih rekreativnih aktivnosti na otvorenom i zatvorenom, a jedna od njih je "Ljeto na Trnju". U Sportsko-rekreacijskom centru Trnje, smještenom u Ulici grada Vukovara 236e, građani se ponedjeljkom, srijedom i petkom mogu pridružiti besplatnom jutarnjem vježbanju. Jutarnja vježba traje sat vremena u razdoblju od 8.30 do 9.30 sati.

Od 1. srpnja Zagrepčani imaju mogućnost i besplatnog korištenja teretane u ŠRC Trnje i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 11 do 14 sati. I ove godine "Ljeto na Trnju" nudi besplatno korištenje teniskih terena. Teniski tereni moći će se koristiti iduća tri mjeseca, do 12. rujna, svakog utorka, četvrtka i subote od 12 do 14 sati. Terene je potrebno unaprijed rezervirati na broj 091 220 5667 ili osobno na ŠRC-u Trnje.