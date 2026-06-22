Atletske večeri u Zagrebu zatvaraju nekoliko prometnica, provjerite koje

Tri dana vrhunske atletike, od 24. do 26. lipnja, očekuju se na međunarodnom atletskom mitingu u Zagrebu. A zbog održavanja 76. Memorijala Boris Hanžeković, 12. Memorijala Ivana Ivančića i 5. Zagreb City Challengea u pojedinim će terminima na snazi biti privremena obustava prometa, istaknuli su organizatori.

U srijedu, 24. lipnja, od 18 do 21.30 sati za promet će, tako, biti zatvoren zapadni kolnik Ulice Hrvatske bratske zajednice od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije te istočni kolnik Ulice Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara. Tog dana, u razdoblju od 15 do 21.30 sati, parkiralište kod Nacionalne sveučilišne knjižnice bit će zatvoreno.

U četvrtak, 25. lipnja, od 18 do 21.30 sati bit će zatvoren zapadni kolnik Hrvatske bratske zajednice od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije i istočni kolnik od Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara. Istog dana, u razdoblju od 15 do 21.30 sati, parkiralište kod NSK bit će također zatvoreno.

U petak, 26. lipnja, od 8 do 21.30 sati zatvorena će biti, pak, Jarunska cesta od Ulice Marijana Haberlea do Horvaćanskog zavoja (ulaz u Studentski dom) te Horvaćanskog zavoja od Jarunske ceste do ulaska na parkiralište Kineziološkog fakulteta, kazali su organizatori.