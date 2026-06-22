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NA OTOKU HRVATSKE MLADEŽI

Nije za svakog, ali je popularna: Zagrepčani ispričali kako je kupati se na jarunskoj nudističkoj plaži

Zagreb: Građani osvježenje potražili na Jarunskom jezeru
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
22.06.2026.
u 13:00

Plaža se nalazi se na Otoku Hrvatske mladeži, redovito je posjećena, a Zagrepčani su ispričali svoja iskustva nakon posjete

Ljeto je krenulo, u tijeku je prvi ozbiljan toplinski val ove godine, a oni koji produljeni vikend nisu iskoristili za odlazak na more osvježenje mogu potražiti na Bundeku i Jarunu. Zahvaljujući izvrsnoj kakvoći vode obje su lokacije ove godine pogodne za kupanje, a što se tiče kupališta na jezeru Jarun, ono osim standardne plaže, ima i onu nudističku. Nalazi se na Otoku Hrvatske mladeži, redovito je posjećena, a jedna je osoba na Redditu pitala druge kakvi su dojmovi nakon posjete. 

– Je li itko bio na nudističkoj plaži na Jarunu? Razmišljao sam otići ali ne mogu nigdje naći konkretan odgovor jel stvarno tolko loše kolko neki ljudi govore – upitao je korisnik ove društvene mreže za komunikaciju. Ljudi koji su ju posjetili su mu rekli da nije ništa posebno, no bilo je i drugih komentara. Kko

– Bio sam s mužem tamo, lijepo je bilo, ugodna ekipa i sunce je cijeli dan tamo, a voda je fantastična, nema čudan miris – poručio je jedan korisnik. – Bio. 70% dedeki, 29% bake, ponekad čak natrči žena ispod 50 god – ispričao je drugi. 

Jedna je žena izrazila negodovanje oko toga što se plaža nalazi nedaleko dječjeg igrališta. – Plaža za nudiste četiri minute hoda od dječjeg igrališta je meni apsurdno, ali dobro. Nisam znala da je nudistička pa sam uletila na plažu, vidjela sam dva umirovljena pimpeka i vratila se natrag brže nego sam došla – napisala je. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

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Ključne riječi
plaža Jarun

Komentara 1

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ŠL
Šleger
14:18 22.06.2026.

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