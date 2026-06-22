Tomašević: 'Dan antifašističke borbe zadnjih 35 godina nije bio sporan, a sad jest'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u ponedjeljak na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici da su, kako je rekao "glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasniji".

– Unatoč tome vjerujem da većina političkih aktera i dalje neće odustati od antifašističkih vrijednosti koje su u izvorišnim osnovama Ustava RH – poručio je Tomašević, podsjetivši da je danas 85. godišnjica osnivanja prvog sisačkog odreda, prvog antifašističkog odreda u Hrvatskoj ali i u ovom dijelu Europe.

– Isto tako i 35. puta se obilježava Dan antifašističke borbe, i to upravo 22. lipnja. To nije bilo sporno 35 godina, a sada postaje sporno za neke političke aktere u Hrvatskoj – naglasio je zagrebački gradonačelnik. Na pitanje novinara bori li se vladajuća stranka za antifašističke vrijednosti, uzvratio je kako 'uglavnom nema ni predsjednika Vlade ni predsjednika Sabora na ovaj državni praznik'.

– Neću govoriti o drugima, govorim o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik baš uvijek prisutan. To mislim da je na neki način poštivanje institucija ove države – poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.