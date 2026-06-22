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IZ BREZOVICE

Tomašević: 'Dan antifašističke borbe zadnjih 35 godina nije bio sporan, a sad jest'

Sisak: Obilježavanje Dana antifašističke borbe u spomen-parku Brezovica
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Nikola Blažeković,Tatjana Kolak/Hina
22.06.2026.
u 13:20

Vjerujem da većina političkih aktera i dalje neće odustati od antifašističkih vrijednosti koje su u izvorišnim osnovama Ustava RH, poručio je gradonačelnik Zagreba na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici

 Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u ponedjeljak na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici da su, kako je rekao "glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasniji".

– Unatoč tome vjerujem da većina političkih aktera i dalje neće odustati od antifašističkih vrijednosti koje su u izvorišnim osnovama Ustava RH – poručio je Tomašević, podsjetivši da je danas 85. godišnjica osnivanja prvog sisačkog odreda, prvog antifašističkog odreda u Hrvatskoj ali i u ovom dijelu Europe. 

– Isto tako i 35. puta se obilježava Dan antifašističke borbe, i to upravo 22. lipnja. To nije bilo sporno 35 godina, a sada postaje sporno za neke političke aktere u Hrvatskoj – naglasio je zagrebački gradonačelnik. Na pitanje novinara bori li se vladajuća stranka za antifašističke vrijednosti, uzvratio je kako 'uglavnom nema ni predsjednika Vlade ni predsjednika Sabora na ovaj državni praznik'.

– Neću govoriti o drugima, govorim o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik baš uvijek prisutan. To mislim da je na neki način poštivanje institucija ove države –  poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

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Sisak: Obilježavanje Dana antifašističke borbe u spomen-parku Brezovica
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Komentara 2

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Avatar horuk
horuk
14:37 22.06.2026.

"Uvijek smo slavili anzifašizam zato moramo i dalje tako!" Jedan od najglupljih argumenata je, da se nešto što se uvijek tako radilo mora i dalje tako pogrešno raditi. To samo kažu nesposobne osobe koje nisu u stanju odn. ne žele učiti.

EJ
ejStef
14:25 22.06.2026.

Nije bio sporan dok ti tzv antifašisti nisu počeli biti hiperagresivni, pljuvati po Hrvatskoj, Domovinskom ratu i slično. A mediji ih podržavaju... Naravno da to izaziva revolt... Kada se na prosvjedima koje vodiš ističu natpisi o Balkanskoj federaciji i zajedničkom jeziku, kada se na krijesove na dopuštaju hrvatske zastave i ne puštaju ljudi s hrvatskim obilježjima, kada se otvoreno pljuje na ovakvim skupovima po Domovinskom ratu, jasno je da će se pojaviti otpor... A to sve sami potiču, naročito Možemo, jer će samo ideologijom možda dobiti slijedeće izbore, ne znaju ništa drugo.

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