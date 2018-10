Kako zaustaviti biciklokradice: 'To više nije normalno! Ako kupiš malo bolji bicikl, to je kao potrošna roba'

Odeš nadobudno biciklom u grad jer je zdravije, ekološki osvještenije ili jednostavno jer u tome uživaš, zavežeš ga na predviđeno mjesto po dolasku na odredište, a onda kreće kockanje – hoće li biti ondje i po povratku ili će postati još jednom žrtvom krađe.

Trebalo bi tom “fenomenu” u metropoli dati neko ime, ironično zaključuju biciklisti, pa nastavljaju kako bi možda dobar odabir bio “zagrebački rulet”. U poznatom ruskom su, naime, male šanse preživljavanja u opasnoj igri s napola napunjenim pištoljem, a u Zagrebu nije ništa veća vjerojatnost da ćeš pronaći bicikl na mjestu gdje si ga zavezao jednom kad se po njega vratiš, sarkastično poručuju.

Podignut novčani prag

Ovog je tjedna zagrebačka policija kazneno prijavila petoricu mladića koji su osumnjičeni da su u osam mjeseci ukrali čak 38 bicikala. Većinom su “operirali” po Novom Zagrebu, a vijest o njima potaknula je mnoge da na društvenim mrežama progovore o ovoj problematici.

– To više nije normalno! Ako kupiš malo bolji bicikl, to je kod nas praktički potrošna roba – zaključio je jedan revoltirani ljubitelj vožnje na dva kotača. Drugi je, pak, poručio kako svaka osoba koja svakodnevno vozi bicikl treba imati barem dva komada.

– Jedan skuplji za vlastiti gušt i taj treba voziti samo kad znaš da ćeš se na njemu i vratiti doma, ne smiješ ga nigdje vezati. Drugi stari i potrošni kojim ideš u grad i možeš ostaviti na nekom stalku – napisao je Zagrepčanin. No unatoč revoltu, podaci pokazuju da je krađa sve manje.

– Na području Policijske uprave zagrebačke od 1. siječnja do 31. kolovoza 2018. bilježimo 232 krađe bicikala. Tijekom cijele 2017. bilježili smo 299 krađa, dok ih je 2016. bilo 398, a prije pet godina, dakle 2013., 416 – poručili su iz policije. No u Sindikatu biciklista koji redovito upozorava na ovaj problem kažu da je brojka u stvarnosti veća s obzirom na to da se sve krađe ne evidentiraju. Također, prije nekoliko je godina promijenjena “definicija krađe”. Tako se prije pod krađom vodilo svako otuđenje bicikla vrednijeg od 1000 kuna, no onda je prag podignut na 2000 kuna, pa ispada da ih je manje. Kako bi se broj ukradenih bicikala uistinu smanjio, iz Sindikata poručuju da je jedina prava zaštita prevencija. Jednom kada je bicikl ukraden, čak i u slučaju postojanja snimke s nadzorne kamere, malo se toga može učiniti, a policija rijetko nađe počinitelja. Ukradene bicikle, pak, još rjeđe.

Baza i za kupce

– Najvažniji su kvalitetni lokoti i dobro vezanje. U ovom slučaju vrijedi ona da su skuplji lokoti ujedno i kvalitetniji, pa treba izdvojiti minimalno 300 do 700 kuna, ali to je i dalje puno manje od dvije, tri ili četiri tisuće kuna koliko stoji novi bicikl – objašnjava Goran Lampelj iz Sindikata. Osim samog bicikla, dodaje, treba dodatno vezati i kotače te sjedala. Nije, naime, rijetkost da lopovi ukradu dio bicikla ako ne mogu cijeli, pa ponekad vozači po povratku pronađu samo okvir.

Sindikat biciklista potiče vozače i da registriraju svoje dvokotačne ljubimce uz pomoć serijskog broja na okviru u bazi podataka na stranici www.bicreg.info. Baza olakšava potragu vlasniku i policiji. Ponekad se, naime, dogodi da policija ne može naći vlasnika pronađenog bicikla, pa se on proda na dražbi. Također, apelira se na kupce da provjere bazu prije plaćanja rabljenog bicikla.

A biciklisti u šali poručuju kako ne treba zaboraviti ni stari humoristični biciklistički savjet – pri ostavljanju bicikla važno je samo da bude vezan bolje od onog susjednog na stalku.

