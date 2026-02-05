Vlast pada, maske preuzimaju! Počinje 200. Samoborski fašnik

Vlast se sutra seli iz gradske vijećnice ravno u ruke maškara. Samobor postaje Slobodna Fašnička Republika, a kormilo preuzimaju Princ Fašnik, Princeza Sraka, Sudec i Fiškal – četvorka koja već dva stoljeća vodi grad za najveselije dane u godini. Preuzimanje vlasti počinje simboličnim činom, gradonačelnica Petra Škrobot predat će ključeve grada Princu Fašniku koji će po 200. put proglasiti Republiku u kojoj su satira i šala obavezne, a ozbiljnost strogo ograničena.

I to nije bilo kakva godina. Sutra starta 200. Samoborski fašnik, jubilej kakvim se rijetko koja manifestacija može pohvaliti. Ulice su već u "fašničkom modu", u izlozima vise perike i šljokice, na trgu se slaže velika pozornica. Sve kreće u 19 sati na Trgu kralja Tomislava gdje će se odviti službeno otvorenje, predaja ključeva i proglašenje Republike. Odmah potom program prelazi u koncertni pogon, u 20 sati stiže Severina, a u 22.30 zabava se seli pod Fašnički šator uz Željka Bebeka. Subota od ranog jutra pripada klincima i obiteljima. Već u 10.45 Trg kralja Tomislava preuzimaju mali fašnici iz dječjeg zbora Pikići, a samo petnaestak minuta kasnije, u 11 sati, kreće i velika povorka samoborskih vrtića. U 13.30 na red dolazi izbor za najmaštovitiju obiteljsku masku, onaj slatki trenutak kad cijele obitelji, od najmlađih do baka i djedova, nastupaju zajedno.

Popodne stižu i "Fašnički prijatelji", gostujuće skupine iz raznih krajeva od Koprivnice do Kaštela i Župe Dubrovačke pa će se na trgu u istom kadru naći zvončari, krampusi, gusari i cijela mala karnevalska geografija zemlje. U 19.30 slijedi izbor pojedinačnih i grupnih maski, a čim padne mrak, glavni trg prelazi u koncertni modus; u 20 sati publiku s hitovima poput "Ljubi se istok i zapad" zabavlja Plavi Orkestar. I, kako to u Samoboru ide, večer tu ne završava, a u šatoru nastupa Neda Ukraden. Idući dan se nastavlja u obiteljskom ritmu, u 10.30 stižu dječji gosti, među njima su mažoretkinje, plesne skupine i vrtići, a grad će preuzeti povorka mjesnih odbora i alegorijskih kola. Za glazbeni dio programa bit će zadužen "kralj dijaspore" Mate Bulić i popularne Gazde. Fašnik ove godine ima ozbiljno razigran i šarolik sportski program. U petak, 13. veljače, starta Fašnik Trk, fašnička cestovna utrka na pet kilometara koja vodi kroz centar grada, uz pravilo da je jedini put do "diskvalifikacije" doći bez maske i bez osmijeha. Iste večeri opet se biraju najbolje maske, a na trgu nastupa Parni valjak, dok u šatoru temperaturu diže Lidija Bačić.

Dan nakon održat će se povorka osnovnih škola, potom i izbor obiteljske maske te izbor pojedinačnih i grupnih maski. A taj dan publiku će rasplesati Miach, Grše i Savršeni marginalci. U nedjelju, pak, kreće Srakotrk, orijentacijsko trčanje za djecu uz pomoć karte, ali i roditelja, sa startom na Trgu Matice hrvatske. Potom se bira obiteljska maska, a onda grad zauzima povorka mjesnih odbora. Navečer će se uživati uz hitove Dalmatina. Uz to se otvaraju i prijave za 7. Fašničku ligu prvaka, odnosno malonogometni turnir mjesnih odbora i gradskih četvrti te turnir "padel bedaka", uz jasno pravilo – maska je obavezna. Pokladni utorak, 17. veljače, donosi završni "paket": koncerti Dubioze Kolektiv na trgu i Željka Samardžića u šatoru, fašničku povorku, potom izvlačenje dobitnika Srakine tombole i dodjelu nagrade Fašničke putovnice.

Tijekom programa u središtu grada vrijedi posebna regulacija prometa. Dobra vijest za posjetitelje je da je parking subotama i nedjeljama besplatan, a petkom i na završni utorak bez naplate je od 15 sati. Ugostitelji pritom produžuju radno vrijeme: petkom i subotom rade do 3 ujutro, a nedjeljom do 2 sata pa zabava traje duboko u noć. Uz to, rezultat suradnje fašničke Srakovlade i tvrtke Samoborček EU grupa je i besplatan prijevoz posjetitelja ravno u srce fašničkog veselja. Tijekom trajanja manifestacije organizirane su besplatne autobusne linije na relaciji Ljubljanica – Autobusni kolodvor Samobor – Ljubljanica, uz obavezno predočenje vaučera koji je potrebno preuzeti i isprintati. Prijevoz će voziti oba fašnička petka, 6. i 13. veljače, te u utorak, 17. veljače, od 18 sati do ponoći, dok je subotama i nedjeljama – 7., 8., 14. i 15. veljače, besplatan tijekom cijelog dana. Osim redovnih linija, osiguran je i izvanredni noćni povratak s Autobusnog kolodvora Samobor petkom, subotom i u utorak, s polascima u 1.30 i 3 sata ujutro. Za svaku pojedinačnu vožnju, bilo dolazak ili odlazak, potrebno je imati zaseban isprintani vaučer koji se predaje vozaču prilikom ulaska u autobus

Za 200. rođendan Fašnik je dobio i trajnu uspomenu, prigodno numizmatičko izdanje nastalo u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom, a radi se o zlatnicima i srebrnjacima posvećenima fašničkim likovima – Princezi Sraki, Princu Fašniku, Sudecu i Fiškalu. Povodom jubilarne obljetnice bit će premijerno predstavljen film "200 godina Samoborskog fašnika" koji donosi pregled bogate povijesti ove najveće pokladne manifestacije Hrvatske, čiju organizaciju potpisuju Turistička zajednica grada Samobora i Grad Samobor, uz partnere i pokrovitelje.