Sretan vam Star Wars dan! Han Solo i Darth Vader stižu na Ribnjak

Diljem daleke, daleke galaksije, a i ove nešto bliže, slavi se poseban dan. Fanovi legendarnih Ratova zvijezda izabrali su upravo 4. svibnja za slavljenje sage Star Wars.

Jedi pozdrav 'Neka Sila bude s tobom!' ili 'May the Force be with you' postao je May the 4th.

[video: 24875 / Neka Sila bude s vama, sretan vam Star Wars dan!]

Star Wars dan će se obilježiti i u Hrvatskoj zahvaljujući brojnim fanovima. Han Solo, Darth Vader i ekipa često 'navrate' i u Hrvatsku, a jednom prigodom 'osvojili' su i Trg bana Jelačića

Posebno će zanimljivo biti u Zagrebu na Ribnjaku u subotu 6. svibnja (od 10.30 sati). Udruga ljubitelja Zvjezdanih ratova Star Wars Hrvatska organizira cjelodnevni party

Održat će se radionice za djecu i odrasle, cosplay i demonstracija igara i mačevanja. A najveći fanovi mogu se okušati i u Star Wars ulogama igrajući u LARP-u

Ne zaboravite ni da uskoro u Zagrebu počinje SFeraKon, najveća hrvatska SF&Fantasy konvencija (od 11. do 13. svibnja). A od 31. 5. u kina dolazi film Han Solo!