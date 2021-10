Kako izgledaju filmovi snimljeni u samo jednom kadru? Pogledajte u kinu Tuškanac

Jedanaesto izdanje "One Take Film Festivala", međunarodne priredbe filmova snimljenih u jednom kadru, održava se ovaj vikend u kinu Tuškanac. Program će biti dostupan i za gledanje online, pa ćete u sedmoj umjetnosti moći uživati gdje god se nalazili. Filmovi u glavnom programu ovog jedinstvenog festivala ne smiju sadržavati nikakve montažne spone, već moraju biti snimljeni u jednom kadru, od trenutka uključivanja do trenutka isključivanja kamere.

Stoga se u službenoj konkurenciji za Grand Prix uglavnom radi o kratkometražnim filmovima, točnije njih dvadeset i pet, i samo jednom dugometražnom filmu. Uz konkurenciju za glavnu nagradu, festival donosi još tri kategorije. U programu Almost One, koji otvara festival u subotu od 15 sati, prikazat će se četiri kratkometražna filma. Novi program ovogodišnjeg festivala je One Take In India, s tri kratkometražna i jednim dugometražnim filmom, dok će se sedam filmova koji su dio programa One Take (In)Equality, publika moći pogledati u nedjelju.

Popratna izložba u Centru za likovni odgoj, One Take In Space, gdje će posjetitelji moći uživati u četiri videouratka, održat će se u petak, od 18 do 21 sat. Nagrada Vedran Šamanović, nazvana u čast preminulog snimatelja i redatelja,, idejnog začetnika festivala, posebno se dodjeljuje kao najviše godišnje filmsko priznanje umjetniku koji je te godine, u bilo kojoj grani filmske umjetnosti inovativnim pristupom proširio granice filmskog izraza u hrvatskom filmu. Program zaključuju projekcije pobjedničkih filmova te poseban izbor direktorice festivala nazvan Last Take. Ulaz na izložbu i sve projekcije je besplatan.