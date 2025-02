Jelić: 'Kako bi se učinkovito smanjile prometne gužve u gradu potrebno je proširiti glavne koridore'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima je prošlog tjedna predstavio prvo od 20 vozila naručenih od tvrtke Končar, ali i, kako je napomenuo, prvi novi tramvaj koji je metropola dobila u posljednjih 15 godina. Riječ je o modelu TM2400, dug je 20,5 metara i ima kapacitet za 115 putnika, uključujući 27 sjedećih mjesta. Investicija je vrijedna 47,2 milijuna eura, a novac je osiguran u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, a o vozilu, kao i stanju u prometu, danas se oglasio i potpredsjednik gradskog HSLS-a, Kristijan Jelić.

– Pozdravljamo revitalizaciju voznog parka ZET-a i željno iščekujemo nove Končareve tramvaje. Prometne gužve postale su toliko česte u Zagrebu, da se svakih nekoliko dana govori o prometnom kolapsu. Na aplikacijama za navigaciju, svakodnevno se većina glavnih prometnica crveni. U metropoli se, nažalost, godinama zapostavljao javni gradski prijevoz i prometna infrastruktura, pa se sadašnju gradsku vlast i gradonačelnika Tomaševića ne može kriviti za problem koji se stvarao desetljećima, ali se treba priznati kako se nova gradska vlast nije dobro snašla u vođenju prometne politike grada – kazao je Jelić.

Kako bi se učinkovito smanjile prometne gužve u gradu, dodao je, potrebno je proširiti koridore glavnih pravaca istok – zapad i sjever – jug, izgraditi barem tri podzemne garaže u centru Zagreba i poboljšati javni gradski prijevoz.

– Na tom tragu pozdravljamo izgradnju novih tramvajskih pruga u Sarajevskoj i Heinzelovoj ulici i revitalizaciju voznog parka ZET-a, pogotovo što se tiče kupnje novih tramvaja koji su ugovoreni s Končar grupom i time pomogli domaće gospodarstvo. Nakon fijaska s polovnim tramvajima iz Augsburga konačno će tijekom ove godine početi stizati naši zagrebački tramvaji. Moram podsjetiti i na to kada je kolovozu 2023. potpisan ugovor o kupnji 11 polovnih tramvaja iz Augsburga, osobno sam bio jedan od rijetkih oporbenih zastupnika u Gradskoj skupštini koji je podržavao spomenutu kupnju. Uvijek sam podupirao domaću proizvodnju i na tragu toga sam inzistirao da se naruče novi tramvaji od Končara, što je i učinjeno, ali s obzirom na to da je rok isporuke novih 20 tramvaja bio dvije godine, smatrao sam da je dobar potez da se do roka isporuke pokrijemo sa polovnim tramvajima. Nažalost do roka isporuke, koji je bio u prosincu 2023. isporučen je samo jedan tramvaj, a nakon šest mjeseci kašnjenja, isporučena još dva od preostalih deset – naglasio je te dodao kako se u gradskom HSLS-u nadaju da se takve greške više neće ponavljati.