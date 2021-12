Iznadprosječno topli blagdani: Temperature u metropoli ovaj tjedan i do 14 stupnjeva

Snijeg, na žalost mnogih, nije zabijelio Božić, a prema svemu sudeći, neće ga biti ni do kraja godine. Do kraja dana se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz malo kiše koja je vjerojatnija navečer i u noći. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u okolnom gorju s jakim udarima.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 14 u nizinskom dijelu, a oko 6 °C na Sljemenu, javljaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra pak će biti oblačno s kišom. Uz zahlađenje krajem dana, navodi DHMZ, i u noći na ponedjeljak može biti i susnježice ili snijega. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Temperatura zraka od 1 do 4 °C, navečer moguće malo niža. Slično se vrijeme očekuje i u danima na početku tjedna, a od srijede će se temperature opet penjati. U četvrtak će ići do 14 °C, dok će najniža biti 5 °C.