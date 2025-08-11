FOTO Ova dizajnerska vila uz more s panoramskim pogledom ostavlja bez daha, nalazi se na samoj Opatijskoj rivijeri

Smještena na prostranoj parceli od 968 m², ova elegantna vila nudi 360 m² bruto (253 m² neto) luksuznog stambenog prostora, raspoređenog na tri etaže, s pažljivo osmišljenim tlocrtom koji spaja udobnost, funkcionalnost i estetiku.
Prvi kat (86 m²) nudi raskošnu master spavaću sobu s privatnom kupaonicom i velikom garderobom. Potkrovlje (72 m²) pruža dodatni životni prostor s tri spavaće sobe i dvije kupaonice, od čega jedna soba ima vlastiti kamin za poseban ugođaj u hladnijim mjesecima.
Vila je u završnoj fazi potpune renovacije, a novim vlasnicima pruža priliku da ju dodatno personaliziraju, posebno kada je riječ o uređenju okućnice i fasade, koje su ostavljene na izbor budućem vlasniku. Alternativno, prodavatelj može preuzeti završne radove uz korekciju cijene.
Vila je opremljena vrhunskim materijalima i pažljivo odabranim elementima interijera koji jamče besprijekoran stil i udobnost. Namještaj renomiranih brendova Artisan i Flexform unosi dozu profinjenosti u svaki prostor, dok su sanitarije luksuznih talijanskih proizvođača Lusso i Cerasa odabrane s posebnom pažnjom na dizajn i funkcionalnost.
Rasvjeta uključuje prepoznatljive komade dizajnera Gino Sarfatti i Moooi, a poseban ugođaj stvara unikatna rasvjeta izrađena po mjeri od strane United Alabaster, uključujući impresivni Alabaster Chandelier. U spavaćim sobama postavljen je elegantan orahov parket u Chevron uzorku, koji prostoru daje toplinu i sofisticiranost.
Ugrađene su potpuno nove armiranobetonske međukatne konstrukcije, što osigurava čvrstoću i stabilnost objekta. Tijekom obnove utrošeno je 10 tona prirodnog kamena i mramora, pri čemu se na stubištu ističe elegantni Aurisina Chiara, dok su za podne obloge korišteni luksuzni Lepanto i Carrara mramor.
Stolarija je izrađena od ariša, plemenitog drveta koje kombinira estetiku i trajnost. Sustav grijanja riješen je modernim podnim grijanjem putem dizalice topline, koja je namijenjena isključivo grijanju, dok je za hlađenje ugrađen zaseban sustav s klimatizacijom u svakoj prostoriji, također putem dizalice topline, čime je postignut visoki standard udobnosti tijekom cijele godine.