Pao serijski kradljivac parfema u Zagrebu: Otuđio je 165 bočica, a na krađu je nagovarao i djecu

Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim muškarcem, 28-godišnjakinjom te zasad nepoznatim muškarcem, zbog sumnje u počinjenje ukupno 13 kaznenih djela, među kojima su krađe, teške krađe, razbojnička krađa i povreda djetetovih prava, javljaju iz PUZ-a.

Prema navodima policije, osumnjičeni 34-godišnjak je od 28. travnja do 14. srpnja, pretežno u popodnevnim satima, na području Dugog Sela, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, počinio 13 kaznenih djela – od čega šest krađa, pet teških krađa, jednu razbojničku krađu na štetu trgovačkog društva i jedno kazneno djelo povrede djetetovih prava na štetu djeteta. Ukupno je otuđeno 165 parfema, čime je pričinjena materijalna šteta u iznosu od 10.638 eura.

"Sumnja se da je osumnjičeni 34-godišnjak kaznena djela krađe i teške krađe činio na način da bi sam došao u trgovinu u Ulici Alfreda Nobela, u mjestu Sop na području Dugog Sela, a koja se nalazi u sklopu trgovačkog centra, iskoristio zauzetost zaposlenika, prišao policama na kojima su se nalazili parfemi i kozmetički proizvodi te ih otuđio s polica. Uobičajeno bi, bez da bi ih platio, u rukama skrivajući uz tijelo ili spremajući ih u vrećicu koju je nosio sa sobom, iznio iz trgovine i pobjegao. Kazneno djelo razbojničke krađe počinio je na način da je opet u istu trgovinu došao i 15. svibnja oko 18.45 sati, prišao polici i otuđio parfeme te ih pokušao iznijeti iz trgovine, a u čemu su ga uočile i pokušale spriječiti dvije zaposlenice.

Obzirom da ih je počinitelj odgurnuo, kako bi pobjegao u tome nisu uspjele. Također je 34-godišnjak počinio kazneno djelo povrede djetetovih prava na način da je 22. ožujka, također u istu trgovinu došao zajedno s dvoje djece te naveo jedno dijete da ukrade parfem, što je ono i učinilo, a nakon čega je zajedno s drugim djetetom pobjeglo iz trgovine", stoji u priopćenju policije.

Posljednja krađa zabilježena je 14. srpnja, kada je 34-godišnjak ukrao 12 parfema i spremio ih u vreću. Međutim, njegov bijeg primijetio je građanin koji se nalazio na parkiralištu trgovačkog centra. Iako ga nije uspio zaustaviti jer je počinitelj pobjegao taksijem, građanin je pronašao vreću punu parfema koja je 34-godišnjaku ispala i vratio ih u trgovinu.

Policija je onda temeljem raspisane potrage uhitila 34-godišnjaka na njegovoj adresi prebivališta, nakon čega je priveden u Zatvor u Zagrebu. Istog dana 28-godišnjakinja je, u zakonskom roku, predana pritvorskom nadzorniku. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, protiv oboje osumnjičenih podneseno je posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.