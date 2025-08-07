Naši Portali
TRAJE ČETIRI DANA

Počinje velika fešta u Svetoj Klari: Koncerti, radionice za djecu, razgledavanje DVD-a, a vrhunac je u ponedjeljak

Zagreb: 29. Dani Svete Klare
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Gabrijela Krešić
07.08.2025.
u 15:10

Tijekom vikenda i ponedjeljka posjetitelje očekuje niz događanja: nogometni turniri, nastupi KUD-ova i mažoretkinja, radionice za djecu, kao i otvorena vrata DVD-a Sveta Klara, gdje će najmlađi moći upoznati vatrogasnu opremu, uživati u oslikavanju lica i mađioničarskim točkama.

U Svetoj Klari sve je spremno za omiljeni dio ljeta – 31. izdanje tradicionalne proslave Klarinja koje počinje sutra i traje sve do ponedjeljka. Četiri dana ispunjena glazbom, folklorom, dječjim programima i kvartovskom energijom ponovno će oživjeti ulice ovog zagrebačkog naselja. Program za sve generacije donosi večernje koncerte na terenu NK Polet, koji svakog dana započinju u 20 sati. Festival u petak otvara Havana bend, u subotu nastupa Druga dimenzija, dok će nedjelju i ponedjeljak glazbeno obilježiti dvostruki koncert benda Remy.

Središnji dan proslave, ponedjeljak započinje u 18:30 sati svečanom misom, nakon koje slijedi kulturno-umjetnički program s nastupima lokalnih udruga i folklornih društava. Tijekom vikenda i prazničnog ponedjeljka posjetitelje očekuje niz događanja: nogometni turniri, nastupi KUD-ova i mažoretkinja, radionice za djecu, kao i otvorena vrata DVD-a Sveta Klara, gdje će najmlađi moći upoznati vatrogasnu opremu, uživati u oslikavanju lica i mađioničarskim točkama.

Uz bogatu ponudu hrane, domaćih delicija i tradicionalnih jela, Klarinje su i ove godine prilika za druženje, susrete i očuvanje duha zajedništva koji Sveta Klara njeguje već desetljećima. – Klarinje su srce našeg ljeta, trenutak kada cijeli kvart diše kao jedno – poručuju organizatori te pozivaju sve građane da im se pridruže u slavlju koje iz godine u godinu raste i spaja generacije.
