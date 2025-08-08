Naši Portali
NOVO RUHO

FOTO/VIDEO Potpuno ušminkan kvart u centru Zagreba: Grad objavio snimke iz zraka, mnoge promjene za vozače

Foto: Grad Zagreb
1/7
Autor
Hana Ivković Šimičić
08.08.2025.
u 10:32

Ono što je važnije,uredilo se i nekoliko kružnih tokova, i to na križanju s na križanju Ulice Ljudevita Posavskog s Nodilovom ulicom te na križanju s Banjavčićevom i Tuškanovom ulicom. – Onemogućen je prolazak raskrižjem neprilagođenom brzinom te je time povećana sigurnost svih sudionika u prometu – poručili su iz Grada

Nakon višetjednih radova, mjesni odbor Kralj Zvonimir u središtu Zagreba dobio je novo prometno "ruho".  Zagrebačke ceste u Ulici Ljudevita posavskog izvodile su radove na 800 metara ceste, a zahvat je uključivao uklanjanje postojećeg asfaltnog zastora, popravak poklopaca komunalnih instalacija te ugradnje novih asfaltnih slojeva, čime će se osigurati ugodnije prometovanje te produžiti rok eksploatacije ovih prometnica. 

Ono što je važnije,uredilo se i nekoliko kružnih tokova, i to na križanju s na križanju Ulice Ljudevita Posavskog s Nodilovom ulicom te na križanju s Banjavčićevom i Tuškanovom ulicom. – Onemogućen je prolazak raskrižjem neprilagođenom brzinom te je time povećana sigurnost svih sudionika u prometu – poručili su iz Grada. 

Uvedena je i zona 40 km/h, gdje se nalaze zdravstvene ustanove poput SUVAG-a te dječjeg vrtića i škole, a na mjestima je proširen i nogostup te oslobođen prostor za pješake. – na dijelu između Šubićeve i Ulice Crvenog križa uredili smo nova parkirališna mjesta sužavanjem prometnih traka. Time ujedno dodatno prilagođavamo brzinu vozilima u zoni koju koriste ranjive skupine – istaknuli su u Gradu. 

