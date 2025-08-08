Iz Dumovca čestitali Međunarodni dan mačaka i pokazali njuškice koje čekaju svog vlasnika: 'Dođite ih upoznati, majušni su'

Međunarodni dan mačaka obilježava se danas i idealna je prilika a podsjetnik na važnost brige i ljubavi prema ovim životinjama. Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec tim je povodom, na svojim društvenim mrežama, čestitalo praznik svim macama, ljubiteljima mačaka i onima koji će to tek postati.

"Trenutačno je u skloništu tridesetak mačaka. Najviše je mačića. Dođite ih upoznati! Majušni su, ali lako će vam uskočiti u srce", napisali su, usto, u objavi. Ovaj međunarodni dan, koji je utemeljen prije 23 godine, služi kao podsjetnik na potrebu za zaštitom mačaka i edukaciju građana o njihovoj dobrobiti.

Ako razmišljate o dobrom djelu i udomljavanju životinja, idealna prilika pruža se upravo danas na Dumovečkom buvljaku, koji se održava od 16 do 20 sati. Ondje možete upoznati dumovečke njuškice koje traže dom i razgledati predmete koji se nude na prodaju.

Na štandovima će se naći proizvodi koje su skloništu donirali građani i tvrtke, a koji ondje nisu pronašli svoju svrhu. Riječ je o knjigama, zdjelicama, kaputićima za pse, igračkama i brojnim drugim predmetima, od kojih je većina potpuno nova.