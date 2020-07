Izmjene u prometu: Radovi u Brestovečkoj, Voćarskoj, Koledinečkoj...

Nastavljaju se ljetni radovi u Zagrebu, pa tako i oni u Koledinečkoj ulici u Dubravi, koja će i dalje biti zatvorena za sav promet do 25. srpnja, i to na dionici od od ulice Milovana Gavazzija do Dankovečke ulice. Radi se na izgradnji vrelovoda, pa će obilazan pravac biti Koledinečka - istočna strana tržnice Dubrava - južna strana tržnice Dubrava - Dankovečka i obratno.

Radovi idu dalje i u Brestju, a Brestovečka cesta će biti zatvorena na dijelu od ulice M. Kraljevića do Zagrebačke ceste i to od ponedjeljka pa do 20.srpnja. Za obilazni pravac koristi se sljedeća ruta: Brestovečka – Žugčićeva – Novoselečki put – Sunekova – Dankovečka – Dubrava – Zagrebačka – Anke Krizmanić – i obratno.

Zbog radova na izgradnji NT plinovoda na Voćarskoj ulici, ta će ulica na dijelu od kružnog toka Voćarska/Bijenićka do kružnog toka Voćarska/Vončinina od utorka do 21 srpnja imati zauzet dio kolnika, dok će se promet odvijati po preostalom djelu. A izgradnje kružnog toka u ulici Barutanski jarak, cijela će ulica u zoni raskrižja Pilarove ulice, Ulice Rebar i Ulice Barutanski breg I biti zatvorena od utorka sve od 30. kolovoza. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će Barutanski jarak – Bukovačka cesta – ul. Ivana Česmičkog – ul. Remete – Barutanski jarak i obratno.