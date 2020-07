Četirii autobusne linije sutra ujutro ne prometuju, pogledajte ostale izmjene

Zbog radova diljem grada došlo je do određenih izmjena u autobusnom i tramvajskom prometu, pa tako autobusne linije 264, 271, 272 i 273 sutra od 7 do 14 sati neće prometovati zbog radova na Soblinečkoj ulici kod „NTL-a“ i Prepuštovečkoj ulici kod „ciglane“. Autobusna linija 270 prometovat će, pak, prema planiranom voznom redu, ali djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera: Dubec – Soblinečka – Lička – Kumrovečka – Prepuštovečka – dalje uobičajenom trasom do odredišta.

Zbog radova koji uvjetuju zatvaranje za promet Ulice Lučko, autobusna linija 112 će od ponedjeljka u 8 do sljedećeg dana do 20 sati voziti djelomično izmijenjenom trasom: Savski most - redovnom trasom do raskrižja Puškarićeve ulice i Ulice Lučko – (ravno) Puškarićeva ulica – (lijevo) Dolenica ulica – (lijevo) Hrvatskoselska ulica – (desno) Puškarićeva ulica – i dalje uobičajenom trasom do odredišta. Dolazi do promjena i na trasi linije 218 koja ide s Glavnog kolodvora na Savicu, pa će od ponedjeljka u 7 sati, do petka u 15 sati zbog uređenja nogostupa u Lastovskoj ulici autobusno stajalište Kruge u smjeru istoka, na trasi linije 218 Glavni kolodvor - Savica - Kruge biti izmješteno 150 metara istočnije.

Iz ZET-a naglašavaju da tramvajska stajališta Most mladosti neće biti u funkciji od ponedjeljka, 6. srpnja do 25. rujna zbog radova na sanaciji južnog vijadukta tog mosta.