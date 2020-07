Od ponedjeljka radovi na Mostu mladosti, pogledajte privremenu regulaciju

Od ponedjeljak se izvodi sanacija vijadukta na Mostu Mladosti, pa će se od tog dana do petka u ponoć promet za smjer Dugave, Travno preusmjeriti će se na donju razinu preko kružnog toka na Aveniji Dubrovnik (Zapruđe). Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Od ostalih izmjena u prometu, zbog radova na rekonstrukciji pothodnika, Avenijom Dubrovnik, kod križanja s Ulicom Republike Njemačke do 17. srpnja, od 22 do 5 te od 9 do 15 sati, prometuje se prema privremenoj regulaciji a Ulicom kneza Branimira, u zoni raskrižja sa Ulicom Retkovec III. će se prometovati privremenom regulacijom zbog izgradnje trake za desno skretanje, od 8 sati do 10. kolovoza u 20 sati.