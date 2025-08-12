Izmjene na noćnim ZET-ovim linijama: Privremena regulacija trajat će do kraja tjedna

U noći s ponedjeljka na utorak, 11. na 12. kolovoza, do jutarnjeg izlaska tramvaja u ponedjeljak, 18. kolovoza, umjesto tramvaja noćnih linija 31 i 21 prometovat će autobus, javljaju u ZET-u. Zbog radova na okretištu Dubec, u noćima od ponedjeljka, 11. kolovoza do jutarnjeg izlaska tramvaja u ponedjeljak, 18. kolovoza,, umjesto tramvaja noćne linije 34 vozit će autobus.

Što se tiče noćne linije 33, podsjećaju da umjesto tramvaja noćne linije 33 vozi će autobus i to izmijenjenom trasom u oba smjera:

Mihaljevac - Ksaverska cesta - Mirogojska cesta - Aleja Hermana Bollea - Bijenička cesta - Voćarska cesta - Vončinina - Vlaška - Draškovićeva - i dalje redovnom trasom. U povratku Savišće - redovnom trasom do raskrižja Draškovićeve i Vlaške ulice - Vlaška - Vončinina - Voćarska cesta - Grškovićeva - Medveščak - Gupčeva zvijezda - Mihaljevac. Autobusi će se zaustavljati na usputnim stajalištima.