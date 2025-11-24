Naši Portali
SUTRA JE OTVORENJE

Izložba 'Z/zemlja' u Etnografskom muzeju: Od sjetve i žetve do potresa i klimatskih promjena

Zagreb: Novi izložbeni projekt Etnografskog muzeja "Z/Zemlja"
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/10
Autor
Nikolina Orešković
24.11.2025.
u 15:07

– Želimo senzibilizirati posjetitelje na tu povezanost, a izložba je razvijena kroz nekoliko područja, poput zemljoradnje s predmetima iz fundusa, priča o običajima i vjerovanjima, važnosti u kontekstu hrane i lijekova ili pak lončarstva – objasnila je autorica.

Trajnu povezanost čovjeka i tla s različitih aspekata propituje nova izložba Etnografskog muzeja nazvana "Z/zemlja", koja se otvara večeras u 18 sati. Moći će se razgledati sve do 26. ožujka 2028., a imat će i brojne popratne programe. – Poticaj je bila želja da predstavimo muzejsku zbirku tradicijskog gospodarstva koju je najbolje kontekstualizirati kroz priču o tlu, rad na zemlji te njezinu sinergiju s ljudima – kazala je autorica postava Željka Petrović Osmak. Na početku izložbe, napomenula je, prezentiraju se temeljne odrednice ljudske ovisnosti i povezanosti s tlom.

– Želimo senzibilizirati posjetitelje na tu povezanost, a izložba je razvijena kroz nekoliko područja, poput zemljoradnje s predmetima iz fundusa, priča o običajima i vjerovanjima, važnosti u kontekstu hrane i lijekova ili pak lončarstva – objasnila je. Predstavlja se i tema permakulture, i to filmom "Slušanje zemlje" koji je snimljen ove godine na otoku Hvaru, a dio postava posvećen je i načinu upravljanja kroz raspodjelu kolektivnoga i privatnoga vlasništva, katastar te oporuke iz prve polovine 20. stoljeća.

– Opozicijski upravljanju zemljom postavljamo pak temu "Kad ti se tlo zatrese pod nogama", referirajući se na recentno kolektivno iskustvo potresa iz 2020. godine i stvarne snage prirode nad čovjekom. Sve pak završava lentom koja predstavlja povijest moderne ekološke misli u globalnom smislu, s odabirom važnijih datuma za zaštitu okoliša – istaknula je Ž. Petrović Osmak.

Budući da smo danas suočeni s raznim ekološkim katastrofama i klimatskim promjenama, širi je cilj problematizirati tu aktualnu temu, napomenula je Zvjezdana Antoš, ravnateljica Etnografskog muzeja. – Autorica je tijekom pripreme i rada na izložbi provela cijeli znanstveno-istraživački projekt u suradnji s nizom institucija. Važno nam je dobro obraditi temu pa će se tijekom njezina trajanja održati i brojni popratni programi, edukativni u obliku predavanja, radionica, stručnih skupova i konferencija, ali i izložbeni, s privremenim umjetničkim postavima u našem prostoru – najavila je.
Zagreb tlo zemlja Etnografski muzej izložba

