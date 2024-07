Izgorio restoran Apetit u Zagrebu: 'Jako je gadno bilo. Sve je počelo oko 4 sata. Čulo se pucanje plinskih boca'

BIO TOPLINSKI VAL ILI NE, ONI NE STAJU

FOTO Kao u pećnici: Ovi ljudi na +40 popravljaju zagrebačke ceste, temperatura asfalta je za zaprepastiti se

Radno vrijeme je od sedam do 15 sati, no, kako navodi šef gradilišta, zbog vrućine radovi prestaju oko četrnaest sati. Radovi na ovom dijelu prometnice trajat će do sljedećeg četvrtka.