KLJUČNA SU ZA OSOBE S INVALIDITETOM

'Iz mjeseca u mjesec!' Zagrepčani upozoravaju: Dizala u ovom kvartu više ne rade, nego što rade

Zagreb: Liftovi koji vode u pothodnik nisu u funkciji
Marin Tironi
06.04.2026.
u 15:00

Zapruđe, Utrine i Folnegovićevo bez funkcionalnih dizala dok se planiraju ulaganja od 1,55 milijuna eura u pristupačnost

Stanovnici Novog Zagreba upozoravaju da dizala na tramvajskim stajalištima, posebno na potezu Zapruđe – Utrine, mjesecima ne rade, što im ozbiljno otežava svakodnevno kretanje. "Iz mjeseca u mjesec je ovako", napisala je jedna Zagrepčanka u kvartovskoj grupi dijeleći fotografije lifta koji ne radi. Problem, kažu, nije izoliran. “Isto kao i dizala na stanici Folnegovićevo naselje”, upozorava jedna korisnica.

Sve to događa se samo nekoliko dana nakon što je Grad Zagreb najavio ulaganja upravo u pristupačnost tramvajskih stajališta. U petak je pokrenuta javna nabava za rekonstrukciju pothodnika na Aveniji Marina Držića, u zoni tramvajskih stajališta, gdje bi se trebala ugraditi četiri nova dizala i osigurati lakši pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1,55 milijuna eura bez PDV-a, početak se očekuje na jesen, a trajanje radova je devet mjeseci. Projekt uključuje i uređenje pješačkih površina, rampe, taktilne staze i novu rasvjetu. No dok se najavljuju nova dizala, građani upozoravaju da postojeća – ne rade. Dizala na tramvajskim stajalištima ključna su za osobe s invaliditetom, starije i roditelje s kolicima pa stanovnici traže hitnu reakciju i konkretne odgovore nadležnih.

