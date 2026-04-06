FOTO Ovako izgleda Uskrsni ponedjeljak u zagrebačkom ZOO-u: Životinje tradicionalno dobile pisanice, a mravojedi i termitnjak

Neke su životinje dobile prirodnim bojama obojena kokošja jaja, a neke velike kaširane pisanice napunjene poslasticama. Svakoj je životinji u pisanice stavljeno ono što posebno voli – od voća i povrća do ličinki kukaca. Životinje koje vole jaja, odmah su prionule na njihovo razbijanje.
"Većina životinja sjajno je reagirala na pisanice, a one kojima je doručak poslužen prerano, u njemu će uživati kad im se probudi apetit", kazala je Marija Starčević, edukatorica u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.
Podsjetimo, Zoološki vrt Grada Zagreba svakodnevno je otvoren od devet do 19 sati, a ulazak je moguć do 18 sati kada se zatvaraju blagajne. Cijena ulaznica za odrasle iznosi sedam eura, dok za djecu stoji od tri do pet eura, ovisno koliko godina imaju.