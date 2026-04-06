FOTO Ovako izgleda Uskrsni ponedjeljak u zagrebačkom ZOO-u: Životinje tradicionalno dobile pisanice, a mravojedi i termitnjak

Na Uskrsni ponedjeljak u Zoološkom vrtu Grada Zagreba održala se podjela tradicionalna pisanica životinjama.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Slasni šareni doručak smeđim medvjedima, divovskim mravojedima, crvenom pandi, merkatima, patuljastim mungosima, čimpanzama, nosatim rakunima i smeđim kapucinima. 
Neke su životinje dobile prirodnim bojama obojena kokošja jaja, a neke velike kaširane pisanice napunjene poslasticama. Svakoj je životinji u pisanice stavljeno ono što posebno voli – od voća i povrća do ličinki kukaca. Životinje koje vole jaja, odmah su prionule na njihovo razbijanje.
Mravojedi su dobili i umjetni termitnjak koji ima izgled stijene. U termitnjaku su cijevi u koje se stavlja hrana.
"Većina životinja sjajno je reagirala na pisanice, a one kojima je doručak poslužen prerano, u njemu će uživati kad im se probudi apetit", kazala je Marija Starčević, edukatorica u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.
Podjela pisanica životinjama organizira se već više od 10 godina, a kako ističu iz Zoološkog vrta time se obogaćuje njihov životni prostor i potiče ih na prirodno ponašanje.
Podsjetimo, Zoološki vrt Grada Zagreba svakodnevno je otvoren od devet do 19 sati, a ulazak je moguć do 18 sati kada se zatvaraju blagajne. Cijena ulaznica za odrasle iznosi sedam eura, dok za djecu stoji od tri do pet eura, ovisno koliko godina imaju.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli

