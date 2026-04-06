Dječje igralište u Zagrebu na ovaj način uništili gotovo preko noći: 'Djelo naših mladih vandala'

Dječje igralište u Perivoju Središće bilo je na meti vandala, objavio je Zagrepčanin u kvartovskoj Facebook grupi, uz fotografije. Kako je istaknuo, nepoznati počinitelji iz dosade su oštetili gumene ploče na igralištu koje inače služe za sigurnost djece u igri, ublažavanje padova ili smanjenje rizika od ozljeda. Ploče su sada razbacane, dok je podloga polomljena.

Ovakvi slučajevi vandalizma su sve češći, a roditelji su u komentarima objave izrazili ogorčenje pitajući se kako netko dođe na ovakvu ideju. "Stvarno dno dna za one koji su to učinili", "E za to treba imati pameti...", "Sramota gdje je tu kućni odgoj", neki su od komentara ljutitih roditelja. Gumene ploče stoje od 10 do 20 eura pa su pojedini građani naglasili i potrebu za većom odgovornošću te predložili strože mjere za počinitelje. "Kad bi to roditelji morali platiti bilo bi drugačije, valjda", istaknula je jedna Zagrepčanka.