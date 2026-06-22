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EMA DUJMOVIĆ

Ima 14 godina, izlaže u prestižnoj galeriji, a njezini radovi već su u kineskim muzejima

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Foto: Hana Ljubić
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Autor
Nikolina Orešković
22.06.2026.
u 20:00

Za Emu ova izložba predstavlja važnu prekretnicu. Nakon prvih izložbi održanih u školskim hodnicima i knjižnici, po prvi put svoje radove predstavlja u profesionalnom galerijskom prostoru. Više od 40 izloženih djela nastajalo je tijekom posljednje tri do četiri godine, usporedno sa školskim obavezama, natjecanjima, putovanjima i pisanjem knjige

Galerija Vladimira Horvata u petak je otvorila vrata trećoj samostalnoj izložbi Eme Dujmović, četrnaestogodišnje umjetnice iz Samobora, koja je time postala najmlađa autorica koja je samostalno izlagala u toj galeriji. Više od 40 radova otkriva njezinu fascinaciju kineskom kulturom, kaligrafijom i filozofijom, ali i neobičan umjetnički put koji je već doveo do međunarodnih priznanja.

Važna prekretnica

Za Emu ova izložba predstavlja važnu prekretnicu. Nakon prvih izložbi održanih u školskim hodnicima i knjižnici, po prvi put svoje radove predstavlja u profesionalnom galerijskom prostoru.

– Iskreno, još uvijek mi je malo nestvarno. Kada sam saznala da ću ondje imati svoju samostalnu izložbu, i to kao najmlađa dosad, bila sam i uzbuđena i ponizna u isto vrijeme. Osjećam veliku odgovornost, ali i zahvalnost prema svima koji su prepoznali moj rad i odlučili mi pružiti tu čast – kaže mlada umjetnica. Izložba je ujedno i svojevrsna posveta Kini, zemlji koju Ema opisuje kao svoj drugi dom. Kineski jezik uči već devet godina, a upravo su kineska kultura, umjetnost i filozofija postale glavna inspiracija njezina stvaralaštva. Za razliku od ranijih radova, koji su bili raznovrsniji po temama i stilovima, nova izložba gotovo je u potpunosti prožeta kineskim motivima, kaže Ema. Posjetitelji će moći vidjeti kaligrafske radove, prikaze mitskih bića te motive inspirirane kineskom poviješću i književnošću. Posebno mjesto među izloženim djelima zauzima rad "Hua Mulan", inspiriran legendarnom kineskom ratnicom.

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– Mulan za mene simbolizira snagu, hrabrost i ljubav prema obitelji. Taj rad pobijedio je na međunarodnom natjecanju u Kini u konkurenciji više od 2000 radova, a danas je dio stalnog postava muzeja u Quzhouu – ističe Ema dodajući kako se kroz mnoge radove provlači isti motiv, lotusov cvijet.

– U kineskoj kulturi lotus simbolizira čistoću i čvrstinu, raste iz blata, ali ostaje čist i lijep. To mi se jako sviđa kao metafora za život. Pojavljuju se i zmajevi, koji u Kini nisu simbol zla nego snage i mudrosti, i razni likovi iz kineske mitologije, ali i simboli, kineska kaligrafija je toliko vizualno moćna da je i sama sebi slika – ističe 14-godišnjakinja.

Više od 40 izloženih djela nastajalo je tijekom posljednje tri do četiri godine, usporedno sa školskim obavezama, natjecanjima, putovanjima i pisanjem knjige. Brojni radovi nastali su tijekom njezina školovanja u Kini 2024. godine, a dio izloženih djela bit će predstavljen kroz replike jer se originali danas nalaze u muzejskim zbirkama i institucijama u Kini te drugim zemljama. Proces stvaranja kod mlade umjetnice, kako kaže, često je intuitivan. Inspiraciju pronalazi u emocijama, pričama ili prizorima koji je dotaknu, a većinu radova stvara bez prethodne skice. – Ide sve odjednom, iz prve, to nekima zvuči ludo, ali meni daje slobodu i svježinu. Završni potez uvijek osjetim, znam kada je djelo gotovo – objašnjava.

Foto: Hana Ljubić

Veliku ulogu u njezinu umjetničkom razvoju odigralo je upravo učenje kineskog što je započela s pet godina jer joj je, kako kaže, u vrtiću bilo dosadno. Poznavanje jezika, dodaje, otvorilo joj je vrata dubljem razumijevanju filozofije, povijesti i simbolike koja stoji iza motiva koje prikazuje. Ta je predanost prepoznata i u Kini. Ema je sudjelovala na brojnim međunarodnim natjecanjima iz kineskog jezika i umjetnosti, a među najvećim uspjesima izdvaja drugo mjesto u Europi i plasman među deset najboljih natjecatelja svijeta na svjetskom prvenstvu u znanju kineskog jezika za neizvorne govornike održanom u Tianjinu. Njezina priča privukla je i pažnju kineskih medija, pa je o njoj kineska državna televizija CCTV snimila dokumentarni film. Iako iza sebe već ima impresivan niz priznanja, Ema kaže da ne osjeća pretjeran pritisak očekivanja.

Studij međunarodnih odnosa

– Naučila sam da su očekivanja nešto što kontroliram sama. Ako radim ono što volim, iz radosti, a ne iz straha od neuspjeha, sve dolazi prirodno – poručuje. Osim slikarstva, okušala se i u glazbi te je među najmlađim autoricama koje su prijavile pjesmu za Doru. Glazbu, baš kao i slikanje, doživljava kao prostor kreativne slobode, a najavljuje i nove autorske projekte. No, prije svega, pred njom je sada početak srednjoškolskog obrazovanja u American International School of Zagreb, gdje planira nastaviti razvijati svoje međunarodne interese. Dugoročno se, kaže, vidi na studiju međunarodnih odnosa u Kini, a među najvećim životnim ciljevima ističe humanitarni rad i projekte koji pomažu djeci.

– Moja misija je biti generacija koja svijet mijenja na bolje i utječe na drugu djecu i mlade da počnu tako misliti i djelovati, truditi se i ne odustajati od svojih snova. Poseban bi naglasak stavila na borbu za ženska prava te činjenicu da žene još uvijek nisu dovoljno zastupljene na poslovnoj i političkoj svjetskoj pozornici i to trebamo mijenjati, kao i toleranciju među ljudima različitih nacionalnosti. Naravno, jednog dana se vidim na pozornici Eurovizije, ali kao autorica! Sanjati je besplatno – zaključuje Ema koja svima koji će posjetiti njezinu izložbu želi da osjete neku vrstu mira i znatiželje, da ih Kina kakva se pojavljuje u njezinim radovima potakne da žele saznati više.•

Ključne riječi
Ema Dujmović izložba

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