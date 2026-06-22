Nakon potresa stiže nova obnova na Mirogoju, evo što se sve mijenja

Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za izradu projektno-tehničke dokumentacije cjelovite obnove fasade, krovišta i okoliša mrtvačnice na Mirogoju. Procijenjena vrijednost posla iznosi 50.000 eura, a odabrani projektant morat će izraditi kompletnu dokumentaciju potrebnu za buduće izvođenje radova. Riječ je o objektu koji je oštećen u potresu 2020. godine, a koji ima status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra.

Mrtvačnica se nalazi unutar zaštićenog kompleksa groblja Mirogoj te Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba. U dokumentaciji se navodi kako su dosadašnjim radovima već izvedeni kompletna konstruktivna obnova zgrade, zamjena vanjskih drvenih prozora, obnova svih vanjskih i unutarnjih vrata, zamjena instalacija, sustava grijanja i hlađenja, unutarnjih obloga te hladnjače za smještaj pokojnika. Također je provedeno kompletno uređenje interijera zgrade.

Nova faza odnosi se na obnovu vanjskih dijelova objekta. Predviđena je sanacija svih elemenata fasade, uključujući ciglene i kamene dijelove, oslike, skulpture i reljefne žbuke, kao i obnova svih vrsta krovnih pokrova, limarije i sustava odvodnje oborinskih voda. Projektom su obuhvaćeni i ulazni trjemovi, pristupne stepenice, ogradni zidovi i vrata sjevernih dvorišta, sustav drenaže te pristupni trg oko objekta. Dokumentacijom je predviđena i mogućnost projektiranja nadstrešnice u sjeveroistočnom dvorištu u kojem se preuzimaju pokojnici.

Mrtvačnicu je 1884. godine projektirao arhitekt Herman Bollé, a izgrađena je dvije godine kasnije. Smještena je u šumarku sjeverozapadno od glavnog ulaza na Mirogoj te je oblikovana u skladu s arkadama, koje danas predstavljaju jedno od najvrjednijih ostvarenja zagrebačke arhitekture 19. stoljeća. Odabrani ponuditelj morat će izraditi idejni, glavni i izvedbeni projekt, pribaviti potrebne suglasnosti i dozvole te sudjelovati u postupcima javne nabave radova. Rok za izradu projektne dokumentacije iznosi 120 dana.