I ove godine zagrebačke hitne službe imale su posla: Požar auta, buktinja na vrhu nebodera, ozljede pri padu...

Dok smo mi skakali, plesali, pjevali, zabavljali se i gledali vatromet, dežurne službe pobrinule su se da u novogodišnjoj noći svi ostanemo zdravi i sigurni. Zagrebački vatrogasci tako su s novogodišnjim intervencijama krenuli i koji sat prije ponoći, a od 20 sati na Staru godinu do jutros u četiri ujutro odradili su 17 intervencija.

I to na svim stramana grada, od Črnomerca preko centra do Otoka u Sloboštini. U pola dva ujutro, kako smo već pisali, gasili su požar na vrhu nebodera kod Trga bana Jelačića, a bilo je i požara automobila, kontejnera i smeća. Gorjela je i jedna kanta za smeće na Savici, a iz jednog se stana dimilo. No,nisu sve bile intervencije na požarima, jer je u četiri ujutro u Selskoj došlo do zastoja dizala, pa su morali intervenirati.

Sve u svemu, radno ali ne previše dramatično, a istim iskustvom mogu se pohvaliti i djelatnici zagrebačke Hitne službe. Nije bilo zahtjevnih terena, teških prometnih nesreća, niti ozljeda zbog pirotehnike, a na Trgu bana Jelačića imali su četiri intervencije.

- Tri su bile ozljede. Dvije pri padu i jedna prilikom plesa. Morali smo reagirati zbog jedne osobe koja ima astmu, pa je dobila terapiju. Ukratko, hitna noć kao i svaka druga - kažu nam iz djelatinici Hitne.