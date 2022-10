Kolaps u prometu, tramvaji izmijenili trase: 'Već 20 minuta sjedim u tramvaju koji stoji'

U Zagrebu se i danas održava Prvi parlamentarni summit Međunarodne krimske platforme na koji je stigao veći broj predsjednika/ca Parlamenata i Parlamentarnih skupština te međunarodnih organizacija. PU zagrebačka objavila je kakva će biti privremena regulacija prometa, zajedno s kartama koje bi trebale olakšati vožnju građanima kroz grad.

Foto: PUZ



"Zbog provedbe posebnih mjera sigurnosti, uspostavit će se privremena regulacija prometa te tom prilikom može dolaziti do povremenog kratkotrajnog prekidanja odvijanja prometa uz nazočnost policijskih službenika. Osim navedenog, na području užeg centra grada Zagreba, 25. listopada od 6 sati do 22 sata, uspostavit će se privremena zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila na posebno označenim mjestima trakama „Stop - policija“, a o čemu su vlasnici vozila i stanari zgrada na navedenim lokacijama već upoznati. Slijedom svega navedenog, pozivamo građane, odnosno sve sudionike u cestovnom prometu, a posebice vozače motornih vozila i pješake, na razumijevanje i strpljenje u vrijeme uspostave privremene regulacije prometa navedenih dana. Također, pozivamo građane na dosljedno poštivanje uputa i naredbi policijskih službenika kao i poštivanje pravila navedenih u privremenoj regulaciji prometa na pojedinim prometnicama", navode iz policije.

Foto: PUZ



Prvi parlamentarni summit Međunarodne krimske platforme Hrvatski sabor je prihvatio prijedlog ukrajinskog parlamenta (Verhovne Rade) da u Zagrebu ugosti Prvi parlamentarni summit Međunarodne krimske platforme zbog izrazito zahtjevne sigurnosne situacije i nesigurnih okolnosti u Ukrajini. U Zagreb su stigle 42 delegacije iz 32 države.

Foto: PUZ

Pet država predstavljaju predsjednici oba parlamentarna doma: Belgije, Češke, Irske, Poljske i Rumunjske. Na samit je stigla i predsjednica Zastupničkog doma SAD-a Nancy Pelosi. Ona je najviša američka dužnosnica u posjetu Hrvatskoj otkako je u Zagrebu 2015. bio tadašnji potpredsjednik Joe Biden.

Promet će i danas biti posebno reguliran na trasi od zagrebačke Zračne luke dr. Franjo Tuđman kroz Buzin, Novi Zagreb, Trnje i Centar do Gornjega grada.

Izmijenjene tramvajske rute

Zbog prolaska brojnih stranih delegacija koje sudjeluju na parlamentarnom summitu Međunarodne krimske platforme, od 8 sati je obustavljen tramvajski promet dijelom Savske ceste, od Vodnikove do Ulice Izidora Kršnjavoga, kao i Mihanovićevom i Branimirovu ulicom. Tramvajske linije prometuju izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 2: Črnomerec – Jukićeva – Savska - Ulica grada Vukovara – Savišće

Linija 4: Savski most – Ulica grada Vukovara – Šubićeva – Kvaternikov trg - Dubec

Linija 6: Črnomerec – Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Vlaška – Šubićeva – Držićeva – Središće

Linija 8: Zapruđe – Držićeva – Kvaternikov trg

Linija 9: Ljubljanica – Savska – Jukićeva – Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva - Borongaj

Linija 12: Ljubljanica – Jukićeva – Trg bana Josipa Jelačića – Vlaška – Dubrava

Linija 13: Žitnjak – Ulica grada Vukovara – Savska – Savski most

Linija 14: Savski most – Savska – Jukićeva – Trg bana Josipa Jelačića – Mihaljevac

Linija 17: Prečko – Savska – Jukićeva – Trg bana Josipa Jelačića – Borongaj



Sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor prometuju otežano i uz moguća odstupanja od planiranog reda vožnje.

Autobusna linija 118 (Trg Mažuranića - Voltino) prometuje skraćeno do Magazinske ulice.

Kolaps na ulicama Zagreba

'Promet je u kolapsu, sad već 20 minuta sjedim u tramvaju, koji stoji na mjestu na Vukovarskoj. I to u tramvaju koji je preusmjeren (linija 4). Automobili isto stoje u golemoj koloni. Kada pogledate na Google mapsu, vidite kako se sve crveni', kaže jedna čitateljica za Večernji.hr.

Foto: Večernji.hr

Video: Nancy Pelosi stigla u Zagreb