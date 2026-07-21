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Problem koji traje mjesecima

Grad o problemu maloljetničkih skupina na Sigečici: 'Naše su ovlasti vrlo male, ključ je u prevenciji'

Zagreb: Nakon tu?njave u kafi?u Dvojka policija radi uvi?aj
Jurica Galoic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
21.07.2026.
u 13:30
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Grad tvrdi da su konkretni slučajevi maloljetničke delinkvencije u nadležnosti policije, dok svoju ulogu vidi u prevenciji kroz škole i programe podrške djeci i roditeljima.

Nakon što su stanovnici Sigečice i Mjesni odbor mjesecima upozoravaju na probleme s maloljetnim skupinama koje, kako tvrde, oštećuju imovinu i uznemiravaju građane, ta je tema otvorena i na konferenciji za medije na pitanje novinara. Istaknuto je kako problemi traju gotovo godinu dana te da maloljetnici razbijaju prozore i izloge, uništavaju dječja igrališta, gađaju životinje kamenjem i uznemiravaju starije stanovnike.  Reagirali su Mjesni odbor i škola, koja je održala sastanak s roditeljima, dok građani policiju učestalo pozivaju zbog incidenata. Spomenut je i nedavni slučaj razbijanja izloga trgovine, nakon kojeg su dvojica maloljetnika pronađena te će protiv njih biti podnesena kaznena prijava. Stanovnici ujedno traže postavljanje videonadzora na lokacijama na kojima se incidenti najčešće događaju.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec odgovorila je kako je riječ o složenom problemu, ali i naglasila da je postupanje prema konkretnim počiniteljima u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova – Kad se radi o maloljetničkoj delinkvenciji i počiniteljima koji su već poznati policiji, to je u nadležnosti MUP-a. Takvi se slučajevi povremeno pojavljuju u pojedinim zagrebačkim četvrtima, a naše su ovlasti vrlo male – rekla je.  Istaknula je da Grad može djelovati prije svega kroz preventivne programe u školama. Podsjetila je kako je ustanova Luka Ritz proširila kapacitete i sada djeluje na dvije lokacije kako bi pokrivala istočni i zapadni dio Zagreba, a u suradnji s UNICEF-om provodi program prevencije nasilja u 26 zagrebačkih osnovnih škola.

Dodala je i kako su škole danas bolje ekipirane stručnim suradnicima poput psihologa, socijalnih pedagoga i edukacijskih rehabilitatora koji trebaju na vrijeme prepoznati rizična ponašanja te uključiti druge nadležne službe, uključujući centre za socijalnu skrb i policiju. – Trenutačno provodimo i istraživanje u svim zagrebačkim osnovnim i srednjim školama te vrtićima kako bismo utvrdili potrebe za dodatnim stručnim suradnicima. Vjerujem da mreža institucija danas funkcionira bolje nego prije, iako je riječ o vrlo teškom problemu – kazala je Dolenec. Na kraju je poručila kako smatra da mediji trebaju pridonijeti smirivanju situacije, a ne stvaranju dodatne panike. – Važno je vraćati povjerenje u institucije. MUP zna razmjere problema i treba mu dati da radi svoj posao, kao i nama naš. Probleme treba shvatiti ozbiljno, ali ne i stvarati dodatnu paniku – zaključila je.
Ključne riječi
Sigečica Zagreb

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