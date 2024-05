Holding ponovno masovno zapošljava, beneficija je mnogo: Traže 25 čistačica, ali i radnike na grobljima

S obzirom na kroničnu nestašicu operativnih radnika, Zagrebački holding posljednjih godinu i pol dana naveliko zapošljava pa je za to vrijeme samo u podružnici Čistoća angažirano 150 komunalnih djelatnika. Prije nekoliko dana pak objavljen je novi val oglasa pa je tako do subote aktivan onaj prema kojem se zapošljava čak 25 čistača, odnosno čistačica za uredske prostore njihova Sektora za upravljanje imovinom i uslugama.

Nudi im se ugovor od radu na određeno u trajanju od godine dana, a prethodno treba zadovoljiti tromjesečni probni rok. U komunalnom divu posebno naglašavaju da je jedini uvjet fizička sposobnost za obavljanje posla pa se javiti mogu i oni sa završenom osnovnom školom. Plaća je 1050 eura bruto, a tu je i stalni mjesečni dodatak od 176 eura neto. Kao i svim djelatnicima Holdinga, kolektivnim ugovorom zajamčeni su im i božićnica, godišnja nagrada, regres te dar za djecu u povodu Svetog Nikole i Uskrsa.

No, nisu čistačice jedine koje megatvrtka trenutačno traži jer je do četvrtka otvoren i natječaj za šest komunalnih radnika koji će posao obavljati na području gradskih groblja. I oni su traženi na određeno, odnosno na šest mjeseci, a njihova će plaća biti nešto veća te iznosi 1127 eura bruto. Također imaju pravo na mjesečne dodatke te sve bonuse iz kolektivnog ugovora, a kako bi lakše mogli doći do posla, zajamčena im je i plaćena godišnja ZET-ova karta za gradski i međugradski prijevoz.

Komunalni radnici zaduženi će biti prvenstveno za održavanje čistoće i urednosti groblja, u opisu posla im je i rukovanje raznim strojevima i alatima koji će im za to služiti, a pomagat će i grobarima kod sprovoda i ispraćaja.

S obzirom na to da je riječ o fizički zahtjevnom poslu, također se traži da budu zdravstveno sposobni, a prednost imaju oni koji posjeduju vozačku dozvolu B kategorije.

Oni s diplomom farmaceutskog fakulteta također se mogu javiti na Holdingov oglas. Gradske ljekarne, naime, traže dva viša magistara farmacije te dva farmaceutska tehničara. Osim diplome, uvjet za kandidate je i da mogu raditi šest dana u tjednu te u dnevnim i noćnim dežurstvima. Natječaj traje do nedjelje. Ostale detalje te otvorene natječaje možete vidjeti na Holdingovim službenim stranicama.