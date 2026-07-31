HDZ od Grada traži odgovore o podzemnim spremnicima na Trgu bana Jelačića

Zagrebački HDZ upozorio je u petak da gradske vlasti više od tjedan dana od početka postavljanja podzemnih spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorile na ključna pitanja o tom projektu, a za koji smatraju da narušava izgled glavnog trga. U HDZ-u tvrde da će spremnike moći koristiti samo ograničen broj korisnika privatnih prostora s posebnim karticama, dok će ostalim građanima i turistima biti nedostupni. Dodaju i da se njihovim postavljanjem neće ukloniti potreba za postojećim javnim koševima za otpad na Trgu bana Jelačića.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević smatra da Grad treba objasniti zbog čega je interes ograničenog broja korisnika privatnih prostora stavljen ispred javnog interesa i zaštite povijesne cjeline glavnoga zagrebačkog trga. Zagrebački HDZ od Grada traži podatak o tome koliko će kućanstava koristiti nove spremnike, koje su alternativne lokacije razmatrane i zašto su odbačene te zbog čega nije odabrano manje invazivno rješenje.

Od Grada također traže odgovor kakav će trajni utjecaj betonski šahtovi i nadzemni dijelovi spremnika imati na prolaz, vizuru i korištenje Trga bana Jelačića. Grad Zagreb u užem gradskom središtu provodi projekt postavljanja podzemnih spremnika za otpad u sklopu modernizacije sustava gospodarenja otpadom i uklanjanja dijela nadzemnih spremnika.

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je u ponedjeljak da je Trg bana Jelačića najbolja moguća lokacija za podzemne spremnike s obzirom na podzemne instalacije i nadzemnu infrastrukturu ZET-a, da je lokacija prošla sve kriterije i konzervatora i svih gradskih ureda, a tu su i suglasnosti države. Živalj je istaknula kako je multidisciplinarni tim Grada Zagreba obišao sve moguće lokacije i da nijedna nije mogla poslužiti ovoj svrsi zbog instalacija.