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SPORNI SPREMNICI NA TRGU

HDZ od Grada traži odgovore o podzemnim spremnicima na Trgu bana Jelačića

Zagreb: Nastavljeni radovi na ugradnji spornih podzemnih spremnika
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Vedrana Larva/Hina
31.07.2026.
u 17:40
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Živalj je istaknula kako je multidisciplinarni tim Grada Zagreba obišao sve moguće lokacije i da nijedna nije mogla poslužiti ovoj svrsi zbog instalacija.

Zagrebački HDZ upozorio je u petak da gradske vlasti više od tjedan dana od početka postavljanja podzemnih spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorile na ključna pitanja o tom projektu, a za koji smatraju da narušava izgled glavnog trga. U HDZ-u tvrde da će spremnike moći koristiti samo ograničen broj korisnika privatnih prostora s posebnim karticama, dok će ostalim građanima i turistima biti nedostupni. Dodaju i da se njihovim postavljanjem neće ukloniti potreba za postojećim javnim koševima za otpad na Trgu bana Jelačića.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević smatra da Grad treba objasniti zbog čega je interes ograničenog broja korisnika privatnih prostora stavljen ispred javnog interesa i zaštite povijesne cjeline glavnoga zagrebačkog trga. Zagrebački HDZ od Grada traži podatak o tome koliko će kućanstava koristiti nove spremnike, koje su alternativne lokacije razmatrane i zašto su odbačene te zbog čega nije odabrano manje invazivno rješenje.

Od Grada također traže odgovor kakav će trajni utjecaj betonski šahtovi i nadzemni dijelovi spremnika imati na prolaz, vizuru i korištenje Trga bana Jelačića. Grad Zagreb u užem gradskom središtu provodi projekt postavljanja podzemnih spremnika za otpad u sklopu modernizacije sustava gospodarenja otpadom i uklanjanja dijela nadzemnih spremnika.

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je u ponedjeljak da je Trg bana Jelačića najbolja moguća lokacija za podzemne spremnike s obzirom na podzemne instalacije i nadzemnu infrastrukturu ZET-a, da je lokacija prošla sve kriterije i konzervatora i svih gradskih ureda, a tu su i suglasnosti države. Živalj je istaknula kako je multidisciplinarni tim Grada Zagreba obišao sve moguće lokacije i da nijedna nije mogla poslužiti ovoj svrsi zbog instalacija.
Ključne riječi
podzemni spremnici Zagreb HDZ

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