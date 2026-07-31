Svaki dan isti problem, stanovnicima Podsuseda je dosta: 'Ako može kod Svete Nedelje, može i kod nas'

Stanovnici Podsuseda nalaze se na samo nekoliko kilometara od zagrebačke obilaznice, a deseci tisuća automobila koji dnevno prolaze stvaraju buku koja im sve više smeta. Zatražili su stoga od vijećnika u mjesnom odboru i gradskoj četvrti da se postave bukobrani, a oni su taj zahtjev poslali prema Hrvatskim autocestama, koji upravljaju obilaznicom.

– Vijeće Gradske četvrti Podsused - Vrapče raspravljalo je o problemu prekomjerne buke s obilaznice grada Zagreba (dionica Jankomir - Zaprešić) na području naše četvrti, a osobito na predjelima Podsuseda, okolnih brežuljaka i Bizeka. Vijeće utvrđuje da značajan dio stanovništva ovih predjela trpi smanjenu kvalitetu života uslijed buke masovnog prometa, pri čemu je problem izraženiji u razdoblju od jeseni do sredine proljeća, kada uslijed opadanja lišća izostaje prirodna zvučna barijera drveća i raslinja uz obilaznicu.

Vijeće posebno napominje da su bukobrani na navedenoj dionici postavljeni samo s jedne strane (u smjeru Svete Nedelje), dok ih na strani prema Zagrebu nema. Vijeće također utvrđuje da upravljanje, građenje i održavanje obilaznice grada Zagreba, uključujući postavljanje zaštite od buke (bukobrana), nije u ingerenciji Vijeća Gradske četvrti, već u nadležnosti društva Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC), kao upravitelja te prometnice – stoji u zaključku vijeća donesenom prije nekoliko dana.