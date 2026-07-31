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DIŽE KREDIT

Planira kupnju stana u Zagrebu pa traži savjet: Svi su ga upozorili na jednu stvar

Zagreb: HAZU nije uspjela prodati bivši studentski dom na Trgu žrtava fašizma
Patrik Macek/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
31.07.2026.
u 15:30
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"Generalno se ne isplati, osim ako ti se baca nekih 5 do 10.000 eura. Agencija ti ne radi ništa s pravne strane, za to ti treba odvjetnik, oni ti mogu reći da su svi papiri uredni, ali to ti ne znači ništa", objasnio mu je komentator.

Isplati li se uzimati agenciju da nađe stan, zanima korisnika Reddita koji uskoro ulazi u proces kupnje nekretnine u Zagrebu. "Kako ide proces kupnje? Nisam inače iz Zagreba, a kupovao bi stan putem kredita. Rekli su mi u banci da vlasništvo mora biti uredno i da zgrada mora imati uporabnu. Kako mogu to provjeriti? Koliko košta ako bi mi sve to netko drugi provjerio? Ne razumijem se u to", napisao je te zatražio pomoć iskusnijih. 

Savjet koji je najčešće dobivao bio je - ne isplati se uzimati agenciju. "Neće niti jedna agencija tražiti stan za tebe, pokazat će ti ono što imaju u portfelju i ako ti se nešto od toga svidi tražit će te 2 posto kupoprodajne cijene + PDV za tu 'uslugu'", piše u jednom od komentara. U drugom se dodaje: "Generalno se ne isplati, osim ako ti se baca nekih 5 do 10.000 eura. Agencija ti ne radi ništa s pravne strane, za to ti treba odvjetnik, oni ti mogu reći da su svi papiri uredni, ali to ti ne znači ništa", objasnio mu je komentator.

Pisali su mu i da je agencija dobar odabir ako traži nešto specifično što imaju u ponudi. "Usto, uzimaju 2, 3 posto od prodavatelja, a i kupca. Što znači u praksi da će prodavatelj preko agencije dignuti cijenu za svoj dio. Prijatelj je preko agencije išao gledati stan i kad se odlučio za njega, našao je vlasnika i javio mu se privatno, rekao mu koliko para ima i da je spreman odmah kupiti na što je vlasnik pristao", objašnjeno mu je u jednom od komentara. U drugom je rečeno i da "agencija može biti super da nađe stanove koji se najbrže prodaju, recimo, 30-40 kvadrata u novogradnji".

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
Ključne riječi
reddit kupovina stana nekretnine agencija Zagreb

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