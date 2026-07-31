Planira kupnju stana u Zagrebu pa traži savjet: Svi su ga upozorili na jednu stvar

Isplati li se uzimati agenciju da nađe stan, zanima korisnika Reddita koji uskoro ulazi u proces kupnje nekretnine u Zagrebu. "Kako ide proces kupnje? Nisam inače iz Zagreba, a kupovao bi stan putem kredita. Rekli su mi u banci da vlasništvo mora biti uredno i da zgrada mora imati uporabnu. Kako mogu to provjeriti? Koliko košta ako bi mi sve to netko drugi provjerio? Ne razumijem se u to", napisao je te zatražio pomoć iskusnijih.

Savjet koji je najčešće dobivao bio je - ne isplati se uzimati agenciju. "Neće niti jedna agencija tražiti stan za tebe, pokazat će ti ono što imaju u portfelju i ako ti se nešto od toga svidi tražit će te 2 posto kupoprodajne cijene + PDV za tu 'uslugu'", piše u jednom od komentara. U drugom se dodaje: "Generalno se ne isplati, osim ako ti se baca nekih 5 do 10.000 eura. Agencija ti ne radi ništa s pravne strane, za to ti treba odvjetnik, oni ti mogu reći da su svi papiri uredni, ali to ti ne znači ništa", objasnio mu je komentator.

Pisali su mu i da je agencija dobar odabir ako traži nešto specifično što imaju u ponudi. "Usto, uzimaju 2, 3 posto od prodavatelja, a i kupca. Što znači u praksi da će prodavatelj preko agencije dignuti cijenu za svoj dio. Prijatelj je preko agencije išao gledati stan i kad se odlučio za njega, našao je vlasnika i javio mu se privatno, rekao mu koliko para ima i da je spreman odmah kupiti na što je vlasnik pristao", objašnjeno mu je u jednom od komentara. U drugom je rečeno i da "agencija može biti super da nađe stanove koji se najbrže prodaju, recimo, 30-40 kvadrata u novogradnji".

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